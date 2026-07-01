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Αγγλία – Κονγκό: Να δρέψει τους καρπούς της πρωτιάς από τον όμιλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγγλία – Κονγκό: Να δρέψει τους καρπούς της πρωτιάς από τον όμιλο

O Τόμας Τούχελ χτύπησε… καμπανάκια προς όλους

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας αντιμετωπίζει το Κονγκό (19:00, ΕΡΤ2 Sports) για τους «32» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και προς το παρόν η πιο λογική σκέψη είναι εκείνη που καθιστά απόλυτο φαβορί τα «τρία λιοντάρια».

Ακόμα και τα παθήματα των Γερμανών και των Ολλανδών δεν μπορούν να θορυβήσουν τα «τρία λιοντάρια», καθώς το δικό τους εμπόδιο είναι αρκετά κατώτερο ποιοτικό από τους Παραγουανούς και φυσικά τους Μαροκινούς. Ωστόσο, ο Τόμας Τούχελ έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση πως πέρα από τους Κέιν και Μπέλιγχαμ, θα πρέπει επιτέλους και οι υπόλοιποι διεθνείς να βγουν στην επιφάνεια και να παίξουν καλά.

Το Κονγκό βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ, αφού στο Παγκόσμιο του 1974 (ως Ζαΐρ, τότε) είχε αποκλειστεί στη φάση των γκρουπ. Η ομάδα του Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ τερμάτισε ως η καλύτερη από τις καλύτερες 3ες των ομίλων για φέτος με 4 βαθμούς και θετική διαφορά τερμάτων.

Απέναντι στους Κονγκολέζους, παρατάσσεται μια Αγγλία που έχει τα θέματά της, έχει τους τραυματισμούς της, αλλά ο Τούχελ έχει 10 νίκες και μια ισοπαλία σε 11 μη φιλικές αναμετρήσεις στον πάγκο της εθνικής ομάδας των Βρετανών.

Οι Τζέιμς και Κουάνσα δεν προπονήθηκαν ούτε την Τρίτη, επομένως ο Σπενς θα πάρει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε από την αρχή τον Σάκα. Για το Κονγκό, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και μένει να φανεί αν θα επιλεγεί το 5-3-2 όπως και στο ματς με την Πορτογαλία, ή το 4-4-2 όπως κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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