Ποιος είναι ο Ορλάντο Χιλ; Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης που πούλησε τα ρούχα του για να γίνει ήρωας του Μουντιάλ

Εκπλήξεις είχαν γίνει πολλές στο φετινό Μουντιάλ 2026, όμως αυτό που συνέβη στο Φόξμπορο τα ξημερώματα της Τρίτης δεν έχει προηγούμενο. Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία είπε «αντίο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι (4-3), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν! Θύτης η Παραγουάη, που δεν είχε προκριθεί ποτέ σε νοκ άουτ αγώνα της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η Γερμανία είναι η πρώτη μεγάλη απογοήτευση του Μουντιάλ 2026. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη, μετά την ήττα στον τελικό από την Παραγουάη και τον αποκλεισμό πριν από τη φάση των «16» για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο.

Από την άλλη, μεγάλος ήρωας για την χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν ο Ορλάντο Χιλ, με τον πορτίερε της ομάδας να πιάνει τα πέναλτι των Χάβερτς και Βολτεμάντε, προτού ο Κανέλε στην 6η εκτέλεση πέναλτι, χαρίσει στη χώρα του μια ιστορική πρόκριση ενάντια στις τετράκις Παγκόσμια πρωταθλήτρια!

Ενας κίπερ που δεν αγωνίζεται στην ελίτ

Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για έναν 25χρονο κίπερ που δυσκολεύεται να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο και να εξασφαλίσει τη θέση του βασικού στην εθνική του ομάδα. Αυτή τη στιγμή, ο Χιλ αγωνίζεται στην Σαν Λορέντζο ντε Αλμάγκρο στην Πρώτη Κατηγορία της Αργεντινής, την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το άλμα στην ελίτ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου τον Ιανουάριο του 2025.

Μόλις λίγους μήνες αργότερα, έκανε το ντεμπούτο του με την Παραγουάη, αν και η αρχική του θέση στο Μουντιάλ ήταν αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Από τότε έχει κερδίσει τη θέση του και έχει γίνει εθνικός ήρωας για την Παραγουάη χάρη στις πέντε βασικές αποκρούσεις του εναντίον της Γερμανίας (πλέον μετράει 17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο), συμπεριλαμβανομένων δύο αποκρούσεων από πέναλτι. Ένα μεγάλο επίτευγμα.

Παρότι το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν δύσκολο, καθώς δέχθηκε τέσσερα γκολ, στη συνέχεια αντέδρασε εντυπωσιακά. Απέναντι στην Τουρκία άντεξε σε συνεχόμενη πίεση και κράτησε ανέπαφη την εστία του, αποκρούοντας και τα έξι σουτ εντός στόχου, σε ματς όπου η Τουρκία είχε συνολικά 27 τελικές.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και κόντρα στην Αυστραλία, όπου σταμάτησε πέντε ακόμη σουτ στην εστία. Στο παιχνίδι με τη Γερμανία, παρότι τα «πάντσερ» είχαν ξανά την υπεροχή στις τελικές, ο Γκιλ ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Με πέντε επεμβάσεις στα 120 λεπτά, αλλά και δύο αποκρούσεις στα τέσσερα πρώτα πέναλτι της διαδικασίας, οδήγησε την Παραγουάη σε μεγάλη πρόκριση με 4-3 στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Ονειρό του; Να αγωνιστεί σε ομάδα της La Liga στην Ισπανία.

ORLANDO GILL, PORTERO DE PARAGUAY 🇵🇾 El héroe de hoy pic.twitter.com/qAzpPQJkPV — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 29, 2026

«Ειλικρινά, γιατί όχι; Θα ήταν υπέροχο να κάνω το άλμα. Θα δούμε τι θα συμβεί μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα καθίσουμε και θα το συζητήσουμε». Λίγο μετά από αυτές τις δηλώσεις, ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία ανέφεραν πως ο Χιλ είχε προσφερθεί στη Βαλένθια και ότι ο σύλλογος αναζητούσε οικονομικούς όρους που θα τους επέτρεπαν να αποκτήσουν τις υπηρεσίες του.

Πουλούσε ρούχα για να βοηθήσει στην οικογένειά του

Ο Ορλάντο Χιλ και η οικογένειά του πέρασαν μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως αφηγείται η ίδια η μητέρα του, μεγαλώνοντας τον πρόωρο γιο τους:

«Μια μέρα το ονειρευτήκαμε και σήμερα το ζούμε. Η πρώτη φωτογραφία με κάνει να κλαίω από χαρά γιατί το κατάφερες, αγάπη μου. Οι άλλες φωτογραφίες είναι από την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας, όταν γεννήθηκε ο Λάουτι και δεν είχαμε τίποτα. Ο Ορλάντο πουλούσε τα ρούχα του από τον σύλλογο όπου έπαιζε τότε για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλεψε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα εκεί. Πούλησε τα πάντα, πούλησε τη φανέλα της εθνικής ομάδας U-20 (δεν μπορούσε να την κρατήσει ως αναμνηστικό), πούλησε τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Κυριολεκτικά, πούλησε τα ΠΑΝΤΑ!!

Και η θλίψη μας ήταν τόσο μεγάλη που αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι κάτι για το οποίο προσευχηθήκαμε στον Θεό κλαίγοντας και Εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν θα γίνει ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία, όλα είναι δυνατά. Ελπίζω όλος ο κόσμος να ξέρει τι μεγάλη καρδιά έχεις και πόσο θέλεις να συνεχίσεις να μεγαλώνεις!! Ο ΓΙΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ», ήταν το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Χιλ.

Μια ταινία τρόμου

Στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα, ο Χιλ μίλησε επίσης για το πώς βίωσε την πολιορκία που επέβαλε η Γερμανία στην Παραγουάη για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, με την άμυνα της «Αλμπιρόχα» να είναι εξαιρετική:«Ήταν σαν ταινία τρόμου. Οι Γερμανοί εμφανίζονταν παντού λόγω της ποιότητάς τους. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που καταφέραμε. Είχαμε τεράστιο σεβασμό για τη Γερμανία και τα αστέρια της, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι “πόλεμος”».

Paraguayan national hero Orlando Gill is your man of the match! 🇵🇾🎙️#WorldCup pic.twitter.com/lHYptqen0y — DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026

athletiko.gr