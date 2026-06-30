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Έσπασε το αήττητο 44 ετών της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έσπασε το αήττητο 44 ετών της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ

Πρώτη ήττα μετά από 50 χρόνια!

Η Παραγουάη έγραψε ιστορία αποκλείοντας τη Γερμανία στους «32» του Μουντιάλ. Το επίτευγμά της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς πέταξε εκτός μια ομάδα που είχε… ξεχάσει τι σημαίνει ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.

Η πρώτη και μοναδική φορά που η Γερμανία είχε χάσει σε διαδικασία των πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση ήταν πριν… μισό αιώνα. Το 1976, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχε γίνει στην… Γιουγκοσλαβία, είχε χάσει από την Τσεχοσλοβακία ως Δυτική Γερμανία. Και πλέον δεν υπάρχει ούτε Γιουγκοσλαβία, ούτε Τσεχοσλοβακία, ούτε και Δυτική Γερμανία…

Έκτοτε η Γερμανία είχε μόνο νίκες σε έξι διαδικασίες πέναλτι σε Μουντιάλ ή Euro. Το αήττητο σερί της σε Παγκόσμιο Κύπελλο είχε αρχίσει το 1982, όταν ως Δυτική Γερμανία είχε νικήσει με 5-4 τη Γαλλία στα ημιτελικά. Συνεχίστηκε το 1986, όταν και πάλι ως Δυτική Γερμανία είχε αποκλείσει το Μεξικό στα προημιτελικά με 4-1 και το 1990 όταν είχε πετάξει έξω την Αγγλία στα ημιτελικά με 4-3, ενώ το 2006 είχε αποκλείσει στα προημιτελικά με 4-2 την Αργεντινή.

Σημειώνεται πως η Γερμανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ που ΔΕΝ φτάνει στους «16» σε τρεις σερί διοργανώσεις μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Μετά τον τίτλο του 2014, οι Γερμανοί έμειναν έξω στη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022, ενώ φέτος αποκλείστηκαν στους «32».

Κατηγορίες

World Cup 2026

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