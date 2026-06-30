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Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία: Ο Χάαλαντ απέναντι στους επικίνδυνους Ιβοριανούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία: Ο Χάαλαντ απέναντι στους επικίνδυνους Ιβοριανούς

Eνδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Ντάλας

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζεται με μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Ντάλας, όπου η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Νορβηγία με έπαθλο την πρόκριση στους «16» (20:00).

Η Ακτή Ελεφαντοστού γράφει ιστορία, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στη νοκ άουτ φάση Μουντιάλ. Η ομάδα του Εμέρς Φαέ προκρίθηκε ως δεύτερη του ομίλου της, παρουσιάζοντας ένα ισορροπημένο σύνολο με δυνατή αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Οι Αφρικανοί νίκησαν τον Ισημερινό (1-0), ηττήθηκαν δύσκολα από τη Γερμανία (2-1), ενώ έκλεισαν τη φάση των ομίλων με άνετο 2-0 απέναντι στο Κουρασάο.

Στην αντίπερα όχθη, η Νορβηγία του Στάλε Σολμπάκεν επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτελεστική δεινότητα του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ στη διοργάνωση, οδηγώντας τη Νορβηγία στις νίκες επί του Ιράκ (4-1) και της Σενεγάλης (3-2), πριν από τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Γαλλία.

Η Ακτή Ελεφαντοστού διαθέτει ποιοτικές λύσεις στην επίθεση, με τους Αμάντ Ντιαλό και Γιαν Ντιομαντέ να αποτελούν τις κύριες απειλές. Παράλληλα, η αμυντική της σταθερότητα αποτελεί σημαντικό όπλο, έχοντας διατηρήσει τρεις ανέπαφες εστίες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της.

Η Νορβηγία, αντίθετα, παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες, καθώς έχει κρατήσει μόλις μία φορά το μηδέν στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Ωστόσο, η ποιότητα των Μάρτιν Έντεγκαρντ, Αλεξάντερ Σέρλοθ και κυρίως του Χάαλαντ της δίνει τη δυνατότητα να σκοράρει απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τη Βραζιλία, μετά την πρόκριση της «σελεσάο» επί της Ιαπωνίας.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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