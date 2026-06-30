Νάγκελσμαν: «Σκάνδαλο η ακύρωση του γκολ μας - Δεν παραιτούμαι από τη Γερμανία»

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ήταν πολύ επικριτικός με τη διαιτησία μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Παραγουάη στους «32» του Μουντιάλ. Αιτία ήταν η ακύρωση του γκολ του Τα στην παράταση, μετά από παρέμβαση VAR, για επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ Χιλ.

«Είναι σκάνδαλο που έδωσε το φάουλ, είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να κερδίσεις με βρώμικο τρόπο και θα το είχαμε κερδίσει με βρώμικο τρόπο», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός, που πάντως παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης.

«Ήταν πολύ δύσκολο επειδή η Παραγουάη έπαιξε πολύ κλειστά και εμείς δεν δώσαμε αρκετά. Όταν αποκλείεσαι από το Παγκόσμιο Κύπελλο αφού παίξεις με την Παραγουάη, τότε είναι πολύ πικρό. Αν δεν σκοράρεις πολλά γκολ, δεν είναι αρκετό. Είναι πολύ οδυνηρό. Ο αποκλεισμός στην πρώτη φάση δεν είναι αρκετός για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Είναι ο τρίτος σερί πρόωρος αποκλεισμός, οπότε μάλλον δεν ανήκουμε πλέον στις ομάδες του κορυφαίου επιπέδου. Είμαι απογοητευμένος», τόνισε.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το μέλλον του ξεκαθάρισε πως δεν έχει διάθεση να παραιτηθεί. «Δεν είμαι κάποιος που το παραιτείται. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και υπάρχουν κάποια πράγματα σήμερα που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά αν η ομοσπονδία θέλει να συνεχίσω, θα συνεχίσω. Γνωρίζω τους μηχανισμούς του ποδοσφαίρου, ξέρω πώς λειτουργεί η βιομηχανία. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να φύγω, αλλά θα ήθελα πολύ να συνεχίσω αν η ομοσπονδία το θέλει. Μου μίλησαν ευγενικά, με παρηγόρησαν, δεν πρόκειται να μου προσφέρουν επέκταση συμβολαίου δύο λεπτά αφότου έχασα αυτόν τον αγώνα. Δεν πρόκειται να μιλήσουν αμέσως μετά την ήττα. Αν κάναμε μια έρευνα σήμερα στη Γερμανία, ο κόσμος δεν θα μιλούσε θετικά για μένα. Αλλά στο ποδόσφαιρο μερικές φορές κερδίζεις και μερικές φορές χάνεις, πάντα έτσι ήταν. Δεν κάναμε πολλά σε αυτό το τουρνουά για να κάνουμε τους ανθρώπους να πανηγυρίζουν, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά».