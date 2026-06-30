Κάζο για τη Γερμανία, πρόκριση στα πέναλτι για Παραγουάη!

Η πρώτη έκπληξη των νοκ-άουτ είναι γεγονός! Η Γερμανία έπαιξε με τη φωτιά απέναντι στην Παραγουάη, ήταν φλύαρη για 120 λεπτά κανονικής διάρκειας και παράτασης (1-1) και το πλήρωσε στη διαδικασία των πέναλτι. Η Αλμπιρόχα με τέσσερις εύστοχες εκτελέσεις επέστρεψε νοητά πίσω στα μεγαλεία του Μουντιάλ του 2010 και με το τελικό 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα πέταξε έξω από τη φάση των «32» τα απογοητευτικά Πάντσερ για να κλείσει ραντεβού στους «16» με τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία - Σουηδία.

Προβάδισμα για την κυνική Παραγουάη

Οι Γερμανοί μπήκαν υπνωτισμένοι στον αγώνα, κινδύνεψαν να δεχθούν γκολ από τα... αποδυτήρια με γυριστό του Αλόνσο στο 2΄και σπατάλησαν ένα ολόκληρο ημίχρονο γυροφέρνοντας με φλυαρία τη μπάλα έξω από την περιοχή της οχυρωμένης Παραγουάης. Οι Γερμανοί δεν είχαν καμία απολύτως ιδέα για το πώς να προκαλέσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα και τα λεπτά κυλούσαν χωρίς ουσία στην αναμέτρηση...Ώσπου η Παραγουάη να τιμωρήσει! Στο 42΄ κι ενώ δεν είχαν ξεμυτίσει από την περιοχή τους, οι Παραγουανοί έβαλαν τη μπάλα με σέντρα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας και ο Ενσίσο με σκαστή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για να παγώσει την ομάδα του Νάγκελσμαν.

Ισοφάριση με κεφαλιά του Χάβερτζ

Τα πράγματα μάλιστα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ χειρότερα για τα Πάντσερ με το καλησπέρα του β΄μέρους, όταν από λάθος του Κίμιχ ο Ενσίσο έκλεψε τη μπάλα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Νόιερ. Κι αφού η Παραγουάη δεν αύξησε τη διαφορά σε εκείνο το σημείο, η Γερμανία ισοφάρισε. Στο 54΄συγκεκριμένα ο Βιρτζ έκανε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Χάβερτζ να παίρνει τη γυριστή κεφαλιά και να σημαδεύει τη γωνία για το 1-1. Το γκολ της ισοφάρισης πάντως δεν έδωσε νέα πνοή στους Γερμανούς, οι οποίοι γρήγορα επέστρεψαν στις κακές τους συνήθειες και ανακύκλωναν διαρκώς την κατοχή της μπάλας, χωρίς κάποιο σχέδιο για το πώς να τη βάλουν στο πλεκτό.

Στα πέναλτι μέσω... VAR και νοκ-άουτ οι Γερμανοί

Έπρεπε το ρολόι να δείξει το 78΄για να φτάσουν ξανά με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, αλλά αυτή τη φορά ο Χιλ είχε απάντηση στην κεφαλιά του Χάβερτζ. Μοιραία ο αγώνας οδηγήθηκε στο έξτρα ημίωρο της παράτασης, εκεί όπου οι Γερμανοί νόμιζαν πως βρήκαν το γκολ της πρόκρισης. Στο 102΄συγκεκριμένα ο Τα σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ύστερα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Αντόν πάνω στον γκολκίπερ της Παραγουάης.

Με τη συμπλήρωση των 120 λεπτών, ο αγώνας κρίθηκε στα πέναλτι κι από τον καθοριστικό Χιλ που απέκρουσε δυο εκτελέσεις. Αν και οι Παραγουανοί βέβαια στη συνέχεια απέτυχαν σε δυο περιπτώσεις να κρίνουν από νωρίτερα την πρόκριση, οι χαμένες εκτελέσεις των Χάβερτζ, Βολτεμάντε και Τα αποδείχθηκαν υπερβολικά πολλές για να γλιτώσει η Γερμανία. Και με τον Κανάλε να ευστοχεί στο τελευταίο χτύπημα, η Παραγουάη επέστρεψε στους «16» του Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2010, μια φάση που τα Πάντσερ έχουν να συμμετέχουν από το μακρινό πλέον 2014...

Η διαδικασία των πέναλτι

Χαμένο πέναλτι του Χάβερτζ (Γερμανία)

0-1 ο Μαουρίσιο (Παραγουάη)

1-1 ο Κίμιχ (Γερμανία)

1-2 ο Γκόμες (Παραγουάη)

2-2 ο Μουσιάλα (Γερμανία)

2-3 ο Γκαλάρσα (Παραγουάη)

Χαμένο πέναλτι του Βολτεμάντε (Γερμανία)

Χαμένο πέναλτι του Σανάμπρια (Παραγουάη)

3-3 ο Αμίρι (Γερμανία)

Χαμένο πέναλτι Μπαλμπουένα (Παραγουάη)

Χαμένο πέναλτι Τα (Γερμανία)

3-4 ο Κανάλε (Παραγουάη)

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ (110΄Τιαό), Τα, Μπράουν, Ενμέτσα (46΄Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς (9΄Αντόν), Βιρτζ (110΄Αμιρί), Ουντάβ (63΄Μουσιάλα), Σανέ (88΄Βολτεμάντε), Χάβερτς

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Κάσερες (99΄Οχέδα), Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο (120΄+2΄Μπαλμπουενά), Κούμπας, Μομπαντίγια (99΄Σανάμπρια), Γκαλάρθα, Ενσίσο (57΄Μαουρίσιο), Αλμιρόν (91΄Βελάσκεζ), Άβαλος (55΄Καμπαγιέρο)

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