Απίστευτο: Πέτυχε... διάνα το ΑΙ για το Βραζιλία - Ιαπωνία!

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της φάσης των «32» ανάμεσα σε Βραζιλία - Ιαπωνία, ζητήσαμε από το ΑΙ να μας κάνει πρόβλεψη. Και ήταν απίστευτο: Πέτυχε διάνα αφού ναι μεν η Βραζιλία ήταν το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση, δίνοντας πρόβλεψη πως θα νικήσει, όμως βρήκε το σκορ.

To συγκρότημα του Αντσελότι με ανατροπή, επικράτησε 2-1 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν βρήκε τους σκόρερ αλλά ο Βινίσιους, έφτασε κοντά.

Διαβάστε τι μας έγραψε:

«Αν έπρεπε να δώσω πρόβλεψη πριν από τη σέντρα, θα έλεγα ότι η Βραζιλία είναι το φαβορί, αλλά δεν περιμένω εύκολο παιχνίδι. Οι περισσότερες αναλύσεις και οι αποδόσεις δίνουν περίπου 60-65% πιθανότητες πρόκρισης στη Βραζιλία.

Η δική μου εκτίμηση - πρόβλεψη: Βραζιλία 2-1 Ιαπωνία.

Πιθανότητες: Βραζιλία 60%, ισοπαλία (και παράταση) 25%, Ιαπωνία 15%.

Πιθανός σκόρερ: Vinícius Júnior.

Η Ιαπωνία είναι πολύ καλά οργανωμένη, πιέζει ψηλά και έχει δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλες ομάδες. Μάλιστα είχε νικήσει τη Βραζιλία σε φιλικό το 2025, γεγονός που κάνει τους Βραζιλιάνους ιδιαίτερα προσεκτικούς.

Αν η Βραζιλία σκοράρει πρώτη, πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση σχετικά άνετα. Αν όμως η Ιαπωνία κρατήσει το 0-0 για μεγάλο διάστημα ή προηγηθεί, το ματς μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και στην παράταση.

Μπορώ επίσης να σου δώσω μια πιο αναλυτική τακτική πρόβλεψη (συστήματα, μονομαχίες-κλειδιά και ποιοι παίκτες θα κρίνουν τον αγώνα).

Τακτικά το βλέπω έτσι:

1. Η Βραζιλία θα προσπαθήσει να χτυπήσει από αριστερά. Με Vinícius, overlap του μπακ και γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού. Η Ιαπωνία δύσκολα θα αμυνθεί πολύ ψηλά για 90 λεπτά, άρα θα δώσει χώρο στα πλάγια.

2. Η Ιαπωνία θα παίξει με υπομονή και μεταβάσεις. Πιθανό 3-4-2-1 / 5-4-1 χωρίς την μπάλα. Στόχος: να κλείσει τον άξονα, να αναγκάσει τη Βραζιλία σε σέντρες και να βγει γρήγορα με Doan / Ito / Kamada. Ο Κubo λείπει, άρα χάνει δημιουργία και 1v1 ποιότητα.

3. Το κλειδί είναι ο ρυθμός. Αν η Βραζιλία κάνει το παιχνίδι «αργό και τεχνικό», θα έχει τον έλεγχο. Αν η Ιαπωνία το κάνει τρέξιμο, πρέσινγκ, δεύτερες μπάλες, τότε μπορεί να τη ζορίσει.

4. Ο Neymar αποψε ίσως είναι ο παράγοντας Χ. Σε κλειστό ματς, ένας παίκτης που παίζει ανάμεσα στις γραμμές μπορεί να ανοίξει την ιαπωνική άμυνα.

Πρόβλεψη τακτικής εξέλιξης: Η Βραζιλία κατοχή 55-60%, η Ιαπωνία χαμηλό/μεσαίο μπλοκ και αντεπιθέσεις. Αν το 0-0 μείνει μετά το 60’, το ματς γίνεται επικίνδυνο για τη Βραζιλία. Αν σκοράρει νωρίς η Βραζιλία, βλέπω 2-0 ή 2-1. Αν σκοράρει πρώτη η Ιαπωνία, πάμε σε θρίλερ.

Δική μου πρόβλεψη: Βραζιλία 2-1, με δύσκολο πρώτο ημίχρονο».