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Ρονάλντο: «Δεν υπάρχει πλέον η μηχανή του γκολ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρονάλντο: «Δεν υπάρχει πλέον η μηχανή του γκολ»

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα «L'Équipe», ο Ρονάλντο εξέφρασε την άποψη ότι η εθνική ομάδας της Βραζιλίας, θα πρέπει να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην... παραγωγή επιθετικών, προκειμένου να φθάσει σ' ένα επίπεδο, παρόμοιο με αυτό των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Το «φαινόμενο» είναι ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και πιστεύει ότι η Βραζιλία έχει χάσει την ιδιότητά της ως φαβορί, παρά το γεγονός ότι παραμένει «μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παιχνιδιού». 

Έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε που η «σελεσάο» κατέκτησε για τελευταία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, και ο «R9» ήταν μέρος αυτού του θριάμβου, το 2002, εναντίον της Γερμανίας (2-0). 

Η πολυετής αποτυχία για την κατάκτηση του σημαντικότερου ποδοσφαιρικού τροπαίου, συμπίπτει με την απουσία ενός παραγωγικού σκόρερ, όπως ο Ρομάριο πριν από αυτόν ή ο Αντριάνο μετά από αυτόν, σύμφωνα με τον Ρονάλντο: 

«Οι σύγχρονοι επιθετικοί καλούνται να κάνουν πολλά περισσότερα χωρίς την μπάλα, και αυτό μεταμορφώνει ριζικά το ατομικό προφίλ της «μηχανής του γκολ» που βλέπαμε παλιά. Για να μην αναφέρουμε την υπερβολική πίεση που ασκείται στους παίκτες. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω την ανάγκη, για εμάς στην Βραζιλία, να αρχίσουμε να προπονούμε και να υποστηρίζουμε ξανά αποτελεσματικούς επιθετικούς».

Προς το παρόν, η εθνική Βραζιλίας βασίζεται κυρίως στον Βινίσιους Τζούνιορ και στον Ματέτους Κούνια, οι οποίοι έχουν σκοράρει τέσσερα και τρία γκολ, αντίστοιχα, σε τρεις αγώνες κατά την διάρκεια αυτού του Μουντιάλ. Η Βραζιλία, που κατετάγη πρώτη στον 3ο όμιλο, θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία στον «γύρο των 32». 

Αυτό δεν την καθιστά φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά, ωστόσο, όπως εξηγεί ο Ρονάλντο: «Ίσως επειδή, δεδομένης της Ιστορίας της Βραζιλίας ως διαχρονικού φαβορί και της βαθιά ριζωμένης θέσης του ποδοσφαίρου στην κουλτούρα μας, οι προσδοκίες είναι πάντα πολύ υψηλές».

Ωστόσο, ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να πιστεύει στις πιθανότητες της ομάδας του: «Η Γαλλία, η Ισπανία και η Αργεντινή παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ανταγωνιστικές και η Γερμανία είναι πάντα επικίνδυνη. Είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της Βραζιλίας για τον τίτλο».

Κατηγορίες

World Cup 2026

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