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Χαμένο πορτοφόλι: Μαθήματα οπαδισμού και ανθρωπιάς από τους Αργενινούς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Χαμένο πορτοφόλι: Μαθήματα οπαδισμού και ανθρωπιάς από τους Αργενινούς!

Διδάσκουν… μπαλίτσα κι εκτός γηπέδου οι οπαδοί της μπιανκοσελέστε…

Οπαδός δεν σημαίνει να ακολουθείς την ομάδα σου και να λες συνθήματα. Είναι μία γενική κουλτούρα που διέπεται από ένα ολόκληρο ηθικό κώδικα αξιών, κάτι που απέδειξαν οι οπαδοί της Εθνικής Αργεντινής.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Σε αυτό ένας οπαδός της μπιανκοσελέστε βρίσκει ένα πορτοφόλι και μέσα στον γενικό χαμό βρίσκει ένα ευφάνταστο τρόπο για να βρει τον ιδιοκτήτη.

Το πλήθος σε χρόνο ρεκόρ σκαρφίζεται ένα σύνθημα, που λέει “χαμένο πορτοφόλι”, ενώ αργότερα όλοι φωνάζουν το όνομα του κατόχου Χουάν Μανουέλ Μοντέρο, το οποίο φαίνεται από την ταυτότητα του.

Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε χρόνο ρεκόρ και όλοι μαζί το γιορτάζουν σαν γκολ του Μέσι σε τελικό Μουντιάλ, σε ένα ακόμα μάθημα οπαδικής κουλτούρας από τους κορυφαίους του είδους…

sdna.gr 

 

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