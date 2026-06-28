Χαμένο πορτοφόλι: Μαθήματα οπαδισμού και ανθρωπιάς από τους Αργενινούς!

Οπαδός δεν σημαίνει να ακολουθείς την ομάδα σου και να λες συνθήματα. Είναι μία γενική κουλτούρα που διέπεται από ένα ολόκληρο ηθικό κώδικα αξιών, κάτι που απέδειξαν οι οπαδοί της Εθνικής Αργεντινής.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Σε αυτό ένας οπαδός της μπιανκοσελέστε βρίσκει ένα πορτοφόλι και μέσα στον γενικό χαμό βρίσκει ένα ευφάνταστο τρόπο για να βρει τον ιδιοκτήτη.

Το πλήθος σε χρόνο ρεκόρ σκαρφίζεται ένα σύνθημα, που λέει “χαμένο πορτοφόλι”, ενώ αργότερα όλοι φωνάζουν το όνομα του κατόχου Χουάν Μανουέλ Μοντέρο, το οποίο φαίνεται από την ταυτότητα του.

Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε χρόνο ρεκόρ και όλοι μαζί το γιορτάζουν σαν γκολ του Μέσι σε τελικό Μουντιάλ, σε ένα ακόμα μάθημα οπαδικής κουλτούρας από τους κορυφαίους του είδους…

JAJAJA un argentino perdió la billetera, los hinchas cantaron su nombre para encontrarlo... y funcionó. 😂👏🇦🇷 pic.twitter.com/YH9WKCtfje — Barra Brava (@barrabrava_net) June 28, 2026

Juan Manuel Montero perdió la billetera, y esto pasó.



Qué buen video de Ataque Futbolero.pic.twitter.com/butgnpR21r — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) June 28, 2026

sdna.gr