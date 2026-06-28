Παγκόσμια κλάση: Ο Μαρτίνες έφτιαξε το πρώτο γκολ της Αργεντινής!

Ποιος είπε ότι οι τερματοφύλακες είναι μόνο για να υπερασπίζονται την εστία τους και να… αποκρούουν; Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποδεικνύει ότι κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα στο γήπεδο.

Η κάμερα έπιασε μία εκπληκτική στιγμή πριν από το πρώτο γκολ της Αργεντινής με την Ιορδανία. Την ώρα που ο Λο Τσέλσο ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ, ο τερματοφύλακας της παγκόσμιας πρωταθλήτριας δίνει οδηγίες από μακριά και φτιάχνει την σωστή γωνία στο τείχος των τριών παικτών που εμποδίζουν την θέα στον τερματοφύλακα της Ιορδανίας.

Όταν όλα είναι όπως πρέπει, ο Μαρτίνες κάνει νεύμα πως οι θέσεις είναι σωστές, ο Λο Τσέλσο κάνει αυτό που πρέπει στην εκτέλεση και η Αργεντινή παίρνει το προβάδισμα, με ένα… σεμιναριακό γκολ.

G O L A Z O O O



Emi Martínez assist?? 😂 pic.twitter.com/M1SUUyEiBX — Castro1021 (@Castro1021) June 28, 2026

sdna.gr