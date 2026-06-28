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Μουντιάλ 2026: Οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών - Στη δεκάδα ο Χάρι Κέιν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών - Στη δεκάδα ο Χάρι Κέιν!

Δείτε τους πρώτους σκόρερ.

Με το γκολ που σημείωσε εναντίον του Παναμά, ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 11, έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου ξεπερνώντας τον Γκάρι Λίνεκερ (10) και μπήκε στην πρώτη δεκάδα της Ιστορίας

Οι πρώτοι σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ:

1. Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)         18   (28 αγ.)

2. Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία)           16   (17)

 . Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία)       16   (24)

3. Ρονάλντο (Βραζιλία)             15   (19)

5. Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)  14   (13)

6. Ζιστ Φοντέν (Γαλλία)            13   (6)

7. Πελέ (Βραζιλία)                 12   (14)

8. Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία)        11   (5)

 . Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία)   11   (17)

 . Χάρι Κέιν (Αγγλία)              11   (13)

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