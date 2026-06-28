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Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την Αγγλία

Μία ώρα χρειάστηκε η Αγγλία για να κάμψει την αντίσταση του Παναμά και, επικρατώντας 2-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 12ου ομίλου. Έτσι, τα «Τρία Λιοντάρια» προετοιμάζονται για την αναμέτρηση της φάσης των «32» την προσεχή Τετάρτη εναντίον κάποιας εκ των καλύτερων τρίτων.

Πολύ κακοί οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο, είδαν τον Παναμά να χάνει τη μοναδική σημαντική ευκαιρία ότι ο Πίκφορντ απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ του Χοσέ Ροντρίγκεζ. Στο δεύτερο 45λεπτο και μέσα σε ένα πεντάλεπτο, η προσωπικότητα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έλυσε το «γόρδιο δεσμό». Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 62΄ με εξαιρετική άμεση εκτέλεση μετά από κόρνερ του Σάκα και που πέντε λεπτά αργότερα «σέρβιρε» στον Κέιν ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Διαιτητής: Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Φαγιάρδο, Αντράντε - Κουάνσα 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)

 

 

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