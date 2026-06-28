Έκανε την ανατροπή και πήρε ιστορική πρόκριση το Κονγκό - Έμειναν στο μηδέν Κολομβία και Πορτογαλία

Ανατροπάρα και ιστορική πρόκριση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό! Οι Αφρικανοί, μπορεί να αιφνιδιάστηκαν από το μαχητικό Αζερμπαϊτζάν, όμως με ψυχωμένη εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, κατάφεραν να πετύχουν τρία γκολ και να επικρατήσουν 3-1, παίρνοντας το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως η δεύτερη «καλύτερη» από τις τρίτες ομάδες των ομίλων του Μουντιάλ και θα κοντραριστούν με την Αγγλία.

Την ίδια στιγμή η Κολομβία με την Πορτογαλία έμεναν σε ένα εξαιρετικό ματς στο 0-0, αλλά οι Λατινοαμερικάνοι, πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και με διαφορά, αλλά η αστοχία τους, ο Ντιόγκο Κόστα και το ακυρωθέν γκολ του Σάντσες στο 90' τους άφησαν στους επτά βαθμούς και τους έστειλαν στην Γκάνα.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης η Κολομβία έφτασε πολύ κοντά στο 1-0. Ο Σάντσες έκανε τη βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ντίας, ο Κανσέλο έκανε κακό υπολογισμό, ο εξτρέμ της Μπάγερν σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ο Κόρδοβα που μπήκε στη φάση, αστόχησε με το κεφάλι στέλνοντας την μπάλα άουτ εξ επαφής.

Οι Λατινοαμερικάνοι είχαν κλείσει εξαιρετικά τους διαδρόμους των Πορτογάλων και στο 17' πλησίασαν ξανά στο γκολ, όταν ο Αρίας έκανε το κλέψιμο, κουβάλησε την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Κόρδοβα που έκανε πολύ δυνατό σουτ, αλλά ο Ντιόγκο Κόστα, πανέτοιμος, επενέβη διατηρώντας το 0-0.

Η πρώτη τελική της Πορτογαλίας ήρθε στο 24' από στατική φάση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να εκτελεί ένα φάουλ από πολύ μακρινή απόσταση, το οποίο ωστόσο μπλόκαρε εύκολα ο Βάργκας.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 39' έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς, όταν ο Κανσέλο έκανε γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, ο Μπρούνο Φερνάντες βρέθηκε ολομόναχος, έκανε το κοντρόλ και σούταρε δυνατά, αλλά ο Βάργκας, προχώρησε σε τεράστια, ενστικτώδη, επέμβαση κρατώντας το 0-0!

Στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου ήταν η ώρα του Ντιόγκο Κόστα να δείξει τα αντανακλαστικά του, αρχικά σε αδύναμο σουτ του Πουέρτα και εν συνεχεία σε εξαιρετικά τεχνικό πλασέ του Χάμες με το 0-0 να συνοδεύει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

H Kολομβία ήταν εκείνη που στο δεύτερο μέρος απείλησε πρώτη με δυο μακρινά σουτ, αρχικά του Λέρμα στο 47' το οποίο έδιωξε με τις γροθιές ο Ντιόγκο Κόστα, ενώ στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Πόρτο, μπλόκαρε την προσπάθεια και του Γιόν Αρίας, κρατώντας το 0-0.

Οι Κολομβιανοί συνέχισαν να πιέζουν και στο 62' έχασαν μια ακόμη σπουδαία ευκαιρία, όταν από κάθετη του Χάμες, ο Αρίας έκανε εξαιρετικό γύρισμα και ο Ρίος με σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα λίγο άουτ!

Μόλις τρία λεπτά αργότερα η Κολομβία, έφτασε πάλι κοντά στο γκολ όταν μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Πορτογαλίας ο Αρίας έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντιόγκο Κόστα!

Λίγο πριν φύγει από το ματς, ο Χάμες, προσπάθησε να πάρει το ματς επάνω του και να κάνει το 2-1 όταν μετά από απομάκρυνση της μπάλας, αυτή έφτασε στον αρχηγό της Κολομβίας που έκανε το μονοκόμματο σουτ, αλλά ο Βέιγκα με το κεφάλι έσωσε την εστία του.

Λίγο πριν το φινάλε η Κολομβία βρήκε δίχτυα με τον Ντάβιντσον Σάντσες, ο οποίος σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε και έτσι η Κολομβία, ακόμη και με το τελικό 0-0, πήρε την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο, αφήνοντας στη δεύτερη, την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Λ.Δ. Κονγκό-Ουζμπεκιστάν

Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να αιφνιδιάσει το Κονγκό και το κατάφερε στα πρώτα 24" του ματς, όμως το γκολ που πέτυχε ο Σομουρόντοφ, ακυρώθηκε καθώς ο αρχισκόρερ της ασιατικής εθνικής ομάδας, ήταν εκτεθειμένος.

Ωστόσο ο... Θεός του ποδοσφαίρου, αποζημίωσε τον Σομουρόντοφ στο 11ο λεπτό, όταν από μαγική ασίστ του Φαϊζουλάεφ με «τακουνάκι», ο αρχισκόρερ των Αζέρων, σκόραρε με μια επική λόμπα τον Εμπασί, βάζοντας μπροστά την ομάδα του!

Το Κονγκό προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και στο 17' έφερε το ματς στα ίσα όταν από προσπάθεια που ξεκίνησε από την άμυνα ο Γουάν Μπισάκα, πέρασε στον Εμπούκου, που με μονοκόμματο σουτ στην «κλειστή» γωνία, ισοφάρισε. Ωστόσο το τέρμα αυτό δεν μέτρησε, καθώς ο σκόρερ στην αρχή της φάσης είχε υποπέσει σε φάουλ, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να το ακυρώσει μέσω του VAR με το 1-1 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου το Κονγκό προσπάθησε να βρει το γκολ με το οποίο θα ισοφάριζε το ματς και θα κρατούσε ζωντανές και τις ελάχιστες ελπίδες που είχε για πρόκριση και στο 57' ο Οπόκου έκανε ένα μακρινό σουτ το οποίο απέκρουσε ο Ουζμπέκος τερματοφύλακας, ενώ στη συνέχεια ο Μαγέλε ήταν εκτεθειμένος και η ασίστ προς τον Μοτουσαμί δεν καταλογίστηκε, καθώς υπήρχε οφσάιντ.

Η αφρικανική ομάδα εξακολούθησε να κυνηγά το γκολ και στο 67' ο Χουσάνοφ, ανέτρεψε πεντακάθαρα τον Γουίσα εντός περιοχής με τον διαιτητή να καταλογίζει αδίστακτα το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Γουίσα ισοφαρίζοντας σε 1-1!

To Koνγκό εξακολούθησε να έχει τη μερίδα του λέοντος την στιγμή που το Ουζμπεκιστάν είχε οπισθοχωρήσει επικίνδυνα και οι Αφρικανοί πέτυχαν το ιστορικό γκολ της πρόκρισης με τον Μαγέλε να στέλνει με όμορφη προβολή την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Λίγο πριν το φινάλε και συγκεκριμένα στο 90' ο Γουίσα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης με ένα εκπληκτικό σουτ, διαμορφώνοντας το 3-1 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η οποία πέρασε στα νοκ άουτ!