Αλγερία και Αυστρία πέρασαν... παρέα σε φινάλε-θρίλερ αφήνοντας εκτός το Ιράν

Απίστευτο και συνάμα δραματικό το φινάλε στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλγερία και Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 3-3 για τον δέκατο όμιλο, με το αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί αμφότερες στους «32» και να αφήνει εκτός την ύστατη στιγμή το Ιράν!

O Ριγιάντ Μαχρέζ στο 93' σκόραρε για την Αλγερία, αλλά η Αυστρία έδωσε την παρτίδα (με ισοπαλία θα έμενε εκτός) και τερμάτισε τελικά δεύτερη στο γκρουπ με τέρμα του Σάσα Κάλαϊτζιτς στο 96'.

Πλέον στους «32» η Αλγερία θα παίξει τα ξημερώματα της Παρσκευής (06:00πμ.) με την Ελβετία, ενώ η Αυστρία το βράδυ της Πέμπτης (22:00) με την Ισπανία.

Το ματς

Η Αυστρία είχε την... ασφάλεια της πρόκρισης και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά δεν έπαιξε μόνο γι' αυτή. Στο 28' προηγήθηκε με τον Αρναούτοβιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να πλασάρει εύστοχα για το 0-1.

Η Αλγερία, που είχε δοκάρι στο 39' σε σουτ του Σεϊμπί εκτός περιοχής, κατάφερε να βρει την ισοφάριση στο 45' σε μια περίεργη φάση. Ο Μπελγκαλί ευνοήθηκε αρχικά από το γεγονός ότι η μπάλα δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου χτυπώντας πάνω στο σημαιάκι του κόρνερ και εν συνεχεία με φοβερή ενέργεια από τα αριστερά και εξαιρετικό τελείωμα ισοφάρισε.

Η Αυστρία ανέκτησε το προβάδισμα στο 55' μετά από άριστα οργανωμένη αντεπίθεση που μετά από γύρισμα από δεξιά ολοκληρώθηκε με υπέροχο σουτ του Ζάμπιτσερ στην κίνηση για το 1-2.

Άμεση ήταν και πάλι η απάντηση των Αφρικανών, καθώς στο 60' ο Αουάρ έκανε ατομική ενέργεια από αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Μαχρέζ με άψογο τελείωμα ισοφάρισε σε 2-2.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως πάμε για ένα βολικό για αμφότερες τις ομάδες 2-2, στις καθυστερήσεις έγινε... πανικός! Στο 93' ο Μαχρέζ έφυγε από κάθετη πάσα σε τετ-α-τετ και με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Σλάγκερ για το 3-2.

Η Αυστρία δεν είχε άλλη επιλογή, αλλά ούτε και πολύ χρόνο, πέρα από την αναζήτηση γκολ, καθώς πλέον έμενε εκτός με ήττα. Και το βρήκε στην τελευταία φάση του αγώνα, με τους παίκτες της να παίζουν... βόλεϊ στην αντίπαλη περιοχή και την χρυσή αλλαγή, τον Κάλαϊτζιτς, να ισοφαρίζει με κεφαλιά σε 3-3 και να στέλνει την ομάδα του στους «32».

MVP: Στα 35 του, ο ίσως πιο σπουδαίος παίκτης που ανέδειξε ποτέ η Αλγερία ήταν και πάλι καθοριστικός. Ο Ριγιάντ Μαχρέζ πέτυχε δύο γκολ, με ισάριθμα ποιοτικά τελειώματα, που έφεραν και την πρόκριση της ομάδας του στα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Οι συνθέσεις:

Αλγερία (Πέτκοβιτς): Μπενμπότ, Μπελγκάλι (71? Τσεργκουί), Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Χαντζάμ (71? Αίτ-Νουρί), Μάζα, Μπενταλέμπ, Αουάρ (90’+4? Γκεντουέμις), Μαχρέζ, Τσαϊμπί, Γκουϊρί (71? Μπελάιντ).

Αυστρία (Ράνγκνικ): Α. Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα (62? Ντάνσο), Εμβένε (90’+5? Κάλαϊτζιτς), Σέιβαλντ, Τ. Σλάγκερ (46? Γκρίλιτς), Σμιντ (46? Βάνερ), Λάιμερ, Ζάμπιτσερ, Αρναούτοβιτς (46? Γκρέγκοριτς)