«Θύμα απάτης από τον πατέρα του ο Ραφίνια-Οικειοποιήθηκε το 80% των εισοδημάτων του
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ραφίνια φέρεται να εξαπατήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα.
Το καλοκαίρι δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τον Ραφίνια. Πέρα από τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και απειλεί να του στερήσει τη συμμετοχή στο υπόλοιπο Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός έχει να αντιμετωπίσει και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ζήτμα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, ο ίδιος ο πατέρας του, Ραφαέλ Μπελόλι, φέρεται να τον εξαπάτησε για να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Όπως αναφέρεται, ο πατέρας του άσου της Μπαρτσελόνα φέρεται να οικειοποιήθηκε το 80% του εισοδήματος του παίκτη από δικαιώματα εικόνας και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας φέρεται να μην εξήγησε στον γιο του για χρόνια πώς είχε υπογράψει τα συμβόλαια, γι' αυτό και ο ποδοσφαιριστής νόμιζε ότι κέρδιζε περισσότερα χρήματα από όσα στην πραγματικότητα.
Ο Ραφίνια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι πρόσφατα, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν να αγοράσουν ένα σπίτι στη Βαρκελώνη για 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης της αγοράς, οι τράπεζες ενημέρωσαν τον παίκτη ότι η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να διέκοψε αμέσως όλες τις εργασιακές σχέσεις με τον πατέρα του, ο οποίος διαχειριζόταν τα οικονομικά του. Μέχρι νεωτέρας, οι εταιρικές αποφάσεις του παίκτη έχουν ανατεθεί στον πεθερό του, Αλεξάντρ Μαδέιρα, ο οποίος έχει επίσημη άδεια από τη FIFA για να διαπραγματεύεται τα διαφημιστικά του συμβόλαια.
sport-fm.gr