«Θύμα απάτης από τον πατέρα του ο Ραφίνια-Οικειοποιήθηκε το 80% των εισοδημάτων του

Το καλοκαίρι δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τον Ραφίνια. Πέρα από τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και απειλεί να του στερήσει τη συμμετοχή στο υπόλοιπο Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός έχει να αντιμετωπίσει και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ζήτμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, ο ίδιος ο πατέρας του, Ραφαέλ Μπελόλι, φέρεται να τον εξαπάτησε για να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Όπως αναφέρεται, ο πατέρας του άσου της Μπαρτσελόνα φέρεται να οικειοποιήθηκε το 80% του εισοδήματος του παίκτη από δικαιώματα εικόνας και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας φέρεται να μην εξήγησε στον γιο του για χρόνια πώς είχε υπογράψει τα συμβόλαια, γι' αυτό και ο ποδοσφαιριστής νόμιζε ότι κέρδιζε περισσότερα χρήματα από όσα στην πραγματικότητα.

Ο Ραφίνια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι πρόσφατα, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν να αγοράσουν ένα σπίτι στη Βαρκελώνη για 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης της αγοράς, οι τράπεζες ενημέρωσαν τον παίκτη ότι η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να διέκοψε αμέσως όλες τις εργασιακές σχέσεις με τον πατέρα του, ο οποίος διαχειριζόταν τα οικονομικά του. Μέχρι νεωτέρας, οι εταιρικές αποφάσεις του παίκτη έχουν ανατεθεί στον πεθερό του, Αλεξάντρ Μαδέιρα, ο οποίος έχει επίσημη άδεια από τη FIFA για να διαπραγματεύεται τα διαφημιστικά του συμβόλαια.

sport-fm.gr