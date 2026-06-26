ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θύμα απάτης από τον πατέρα του ο Ραφίνια-Οικειοποιήθηκε το 80% των εισοδημάτων του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Θύμα απάτης από τον πατέρα του ο Ραφίνια-Οικειοποιήθηκε το 80% των εισοδημάτων του

Ο Ραφίνια φέρεται να εξαπατήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα.

Το καλοκαίρι δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τον Ραφίνια. Πέρα από τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και απειλεί να του στερήσει τη συμμετοχή στο υπόλοιπο Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός έχει να αντιμετωπίσει και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ζήτμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, ο ίδιος ο πατέρας του, Ραφαέλ Μπελόλι, φέρεται να τον εξαπάτησε για να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Όπως αναφέρεται, ο πατέρας του άσου της Μπαρτσελόνα φέρεται να οικειοποιήθηκε το 80% του εισοδήματος του παίκτη από δικαιώματα εικόνας και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας φέρεται να μην εξήγησε στον γιο του για χρόνια πώς είχε υπογράψει τα συμβόλαια, γι' αυτό και ο ποδοσφαιριστής νόμιζε ότι κέρδιζε περισσότερα χρήματα από όσα στην πραγματικότητα.

Ο Ραφίνια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι πρόσφατα, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν να αγοράσουν ένα σπίτι στη Βαρκελώνη για 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης της αγοράς, οι τράπεζες ενημέρωσαν τον παίκτη ότι η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να διέκοψε αμέσως όλες τις εργασιακές σχέσεις με τον πατέρα του, ο οποίος διαχειριζόταν τα οικονομικά του. Μέχρι νεωτέρας, οι εταιρικές αποφάσεις του παίκτη έχουν ανατεθεί στον πεθερό του, Αλεξάντρ Μαδέιρα, ο οποίος έχει επίσημη άδεια από τη FIFA για να διαπραγματεύεται τα διαφημιστικά του συμβόλαια.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Θύμα απάτης από τον πατέρα του ο Ραφίνια-Οικειοποιήθηκε το 80% των εισοδημάτων του

World Cup 2026

|

Category image

«Γι αυτό διάλεξα τον Απόλλωνα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπάσκετ Ελλάδας: «Προς Κύπρο το Super Cup»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γκόλτσον: «Πάντα προτιμούσα τα μπλε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ το Σάββατο ο Ελουστόντο!

Ελλάδα

|

Category image

Εμπαπέ vs Χάαλαντ, η σύγκρουση των τιτάνων

World Cup 2026

|

Category image

Αποκαλύφθηκε ποια είναι η ξανθιά καλλονή που έχει «τρελάνει» το Παγκόσμιο Κυπέλλο

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε έξι φιλικά ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Oικογενειακή υπόθεση»

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημα... τέλος ο Μπα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Αναμένεται η ανακοίνωση για την αλλαγή στα πέναλτι

World Cup 2026

|

Category image

Ιστορικό Παγκόσμιο Κύπελλο με ρεκόρ 3.605.357 φιλάθλων στα μισά της διαδρομής

World Cup 2026

|

Category image

Aνανέωσε έως το 2027 με Ντάνι Γκαρθία ο Ολυμπιακός που αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Απολλωνίστας ο Γκόλτσον!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κλοπ: «Ήταν μία καταστροφή, μας καταβρόχθισαν»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη