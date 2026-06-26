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Μουντιάλ 2026: Αναμένεται η ανακοίνωση για την αλλαγή στα πέναλτι

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Αναμένεται η ανακοίνωση για την αλλαγή στα πέναλτι

Μετά από σχετική πρόταση, συζητήθηκε και αναμένεται να ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingkregistrado, η FIFA βρίσκεται προ ανακοίνωσης, αναμένοντας την έγκριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), το όργανο που ορίζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού παγκοσμίως, μία αλλαγής στην απόφαση της διαδικασίας των πέναλτι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 (11/6-19/7), από τη φάση των νοκ άουτ.

Έτσι μία από τις -δυο- ρίψεις νομισμάτων πριν από τις πέναλτι δεν θα γίνεται πλέον, με στόχο να αποτρέψει την ίδια ομάδα από το να επωφεληθεί δύο φορές

Με την αλλαγή αυτή, θα υπάρχει μία μόνο ρίψη κέρματος, στην οποία ο νικητής θα επιλέξει μεταξύ του να ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι ή από ποιο τέρμα θα σουτάρει.

Μέχρι τώρα και οι δύο επιλογές αποφασίζονται με ρίψη κερμάτων και μόνο μία ομάδα έχει την ευκαιρία να κερδίσει και τα δύο οφέλη, όπως συνέβη με την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελευταίο τελικό του Champions League.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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