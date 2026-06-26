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Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Νορβηγία-Γαλλία

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Νορβηγία-Γαλλία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο 9ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς της διοργάνωσης. Νορβηγία και Γαλλία έχουν κάνει το 2/2 και έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32». Στην τελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 22:00 για την πρωτιά του ομίλου, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Νορβηγίας, προσφέρεται σε απόδοση 5.04 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.61 και η επικράτηση των Γάλλων στο 1.71.

Το να μπει το πρώτο γκολ του αγώνα με κεφαλιά δίνεται στα 5.60 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.37. Το να έχει η Γαλλία τουλάχιστον ένα δοκάρι προσφέρεται στα 2.50, ενώ η απόδοση για το ίδιο ενδεχόμενο για τη Νορβηγία, βρίσκεται στα 4.35.

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Το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Εμπαπέ αποτιμάται στα 9.25 και το ενδεχόμενο να χάσει οποιαδήποτε ομάδα πέναλτι στα 10.75. Τέλος, το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Χάαλαντ δίνεται στα 12.00, ενώ ο συνδυασμός αυτογκόλ, κόκκινης κάρτας και καταλογισμός πέναλτι προσφέρεται στα 50.00.

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World Cup 2026

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