Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Νορβηγία-Γαλλία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο 9ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς της διοργάνωσης. Νορβηγία και Γαλλία έχουν κάνει το 2/2 και έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32». Στην τελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 22:00 για την πρωτιά του ομίλου, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Νορβηγίας, προσφέρεται σε απόδοση 5.04 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.61 και η επικράτηση των Γάλλων στο 1.71.

Το να μπει το πρώτο γκολ του αγώνα με κεφαλιά δίνεται στα 5.60 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.37. Το να έχει η Γαλλία τουλάχιστον ένα δοκάρι προσφέρεται στα 2.50, ενώ η απόδοση για το ίδιο ενδεχόμενο για τη Νορβηγία, βρίσκεται στα 4.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Εμπαπέ αποτιμάται στα 9.25 και το ενδεχόμενο να χάσει οποιαδήποτε ομάδα πέναλτι στα 10.75. Τέλος, το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Χάαλαντ δίνεται στα 12.00, ενώ ο συνδυασμός αυτογκόλ, κόκκινης κάρτας και καταλογισμός πέναλτι προσφέρεται στα 50.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!