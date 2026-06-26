Τυνησία, από τις χειρότερες στην ιστορία του Μουντιάλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Με τον απογοητευτικό απολογισμό τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες και με δύο τέρματα υπέρ και δώδεκα κατά, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τυνησία απέκτησε μια θέση μεταξύ των εθνικών ομάδων με την χειρότερη απόδοση στο τέλος της φάσης των ομίλων, στα χρονικά των Μουντιάλ.
Αναλυτικά ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής:
Νότια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 1954)
Ουγγαρία - Νότια Κορέα 9-0
Τουρκία - Νότια Κορέα 7-0
Απολογισμός: 2 ήττες, 0-16 γκολ
Αϊτή (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)
Ιταλία - Αϊτή 3-1
Πολωνία - Αϊτή 7-0
Αργεντινή - Αϊτή 4-1
Απολογισμός: 3 ήττες, 2-14 γκολ
Ζαΐρ/ΛΔ Κονγκό (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)
Σκωτία - Ζαΐρ 2-0
Γιουγκοσλαβία - Ζαΐρ 9-0
Βραζιλία - Ζαΐρ 3-0
Απολογισμός: 3 ήττες, 0-14 γκολ
Ελ Σαλβαδόρ (Παγκόσμιο Κύπελλο 1982)
Αργεντινή - Ελ Σαλβαδόρ 2-0
Βέλγιο - Ελ Σαλβαδόρ 1-0
Ουγγαρία - Ελ Σαλβαδόρ 10-1
Απολογισμός: 3 ήττες, 1-13 γκολ
Σαουδική Αραβία (Παγκόσμιο 2002 Κύπελλο)
Ιρλανδία - Σαουδική Αραβία 3-0
Καμερούν - Σαουδική Αραβία 1-0
Γερμανία - Σαουδική Αραβία 8-0
Απολογισμός: 3 ήττες, 0-12 γκολ
Βόρεια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2010)
Βραζιλία - Βόρεια Κορέα 2-1
Πορτογαλία - Βόρεια Κορέα 7-0
Ακτή Ελεφαντοστού - Βόρεια Κορέα 3-0
Απολογισμός: 3 ήττες, 1-12 γκολ
Ονδούρα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2014)
Ελβετία - Ονδούρα 3-0
Ισημερινός - Ονδούρα 2-1
Γαλλία - Ονδούρα 3-0
Απολογισμός: 3 ήττες, 0-8 γκολ
Παναμάς (Παγκόσμιο Κύπελλο 2018)
Βέλγιο - Παναμάς 3-0
Αγγλία - Παναμάς 6-1
Τυνησία - Παναμάς 2-1
Απολογισμός: 3 ήττες, 2-11 γκολ
Τυνησία (Παγκόσμιο Κύπελλο 2026)
Σουηδία - Τυνησία 5-1
Ιαπωνία - Τυνησία 4-0
Ολλανδία - Τυνησία 3-1
Απολογισμός: 3 ήττες, 2-12 γκολ
**Από την διοργάνωση του 1958 στην Σουηδία, στην φάση των ομίλων διεξάγονται τρεις αγώνες.
Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ