Τυνησία, από τις χειρότερες στην ιστορία του Μουντιάλ

Με τον απογοητευτικό απολογισμό τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες και με δύο τέρματα υπέρ και δώδεκα κατά, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τυνησία απέκτησε μια θέση μεταξύ των εθνικών ομάδων με την χειρότερη απόδοση στο τέλος της φάσης των ομίλων, στα χρονικά των Μουντιάλ.

Αναλυτικά ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής:

Νότια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 1954)

Ουγγαρία - Νότια Κορέα 9-0

Τουρκία - Νότια Κορέα 7-0

Απολογισμός: 2 ήττες, 0-16 γκολ

Αϊτή (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)

Ιταλία - Αϊτή 3-1

Πολωνία - Αϊτή 7-0

Αργεντινή - Αϊτή 4-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-14 γκολ

Ζαΐρ/ΛΔ Κονγκό (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)

Σκωτία - Ζαΐρ 2-0

Γιουγκοσλαβία - Ζαΐρ 9-0

Βραζιλία - Ζαΐρ 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-14 γκολ

Ελ Σαλβαδόρ (Παγκόσμιο Κύπελλο 1982)

Αργεντινή - Ελ Σαλβαδόρ 2-0

Βέλγιο - Ελ Σαλβαδόρ 1-0

Ουγγαρία - Ελ Σαλβαδόρ 10-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 1-13 γκολ

Σαουδική Αραβία (Παγκόσμιο 2002 Κύπελλο)

Ιρλανδία - Σαουδική Αραβία 3-0

Καμερούν - Σαουδική Αραβία 1-0

Γερμανία - Σαουδική Αραβία 8-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-12 γκολ

Βόρεια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2010)

Βραζιλία - Βόρεια Κορέα 2-1

Πορτογαλία - Βόρεια Κορέα 7-0

Ακτή Ελεφαντοστού - Βόρεια Κορέα 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 1-12 γκολ

Ονδούρα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2014)

Ελβετία - Ονδούρα 3-0

Ισημερινός - Ονδούρα 2-1

Γαλλία - Ονδούρα 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-8 γκολ

Παναμάς (Παγκόσμιο Κύπελλο 2018)

Βέλγιο - Παναμάς 3-0

Αγγλία - Παναμάς 6-1

Τυνησία - Παναμάς 2-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-11 γκολ

Τυνησία (Παγκόσμιο Κύπελλο 2026)

Σουηδία - Τυνησία 5-1

Ιαπωνία - Τυνησία 4-0

Ολλανδία - Τυνησία 3-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-12 γκολ

**Από την διοργάνωση του 1958 στην Σουηδία, στην φάση των ομίλων διεξάγονται τρεις αγώνες.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ