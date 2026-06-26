Έρχονται ή όχι οι Λημνιός και Παναγίδης στον ΑΠΟΕΛ - Τι λέγεται επισήμως

Σύντομα αναμένεται να εκδοθούν τα πρώτα φιρμάνια που αφορούν την ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ, ενόψει και της έναρξης της προετοιμασίας στις 3 Ιουλίου.

Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις για τον 28χρονο Δημήτρη Λημνιό, ο οποίος προορίζεται για να αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, είναι έντονη η φημολογία ότι στον Αρχάγγελο θα βρεθεί και ο 22χρονος μεσοεπιθετικός Μιχάλης Παναγίδης, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη Θεσσαλονίκης.

Πάντως, από την πλευρά των γαλαζοκίτρινων, δια στόματος του εκπρόσωπου Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριου Πετεβίνου ξεκαθαρίστηκε ότι «όποιος παίκτης συνοψίζει τα χαρακτηρηστικά που είπαμε τότε είναι λογικό να μας ενδιαφέρει», αποφεύγοντας να τοποθετηθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία με τους δύο ποδοσφαιριστές.

Μιλώντας στον Super Sport, στο ερώτημα πόσες μεταγραφές θα πραγματοποιηθούν, απάντησε: «Δεν μπορούμε να πούμε για αριθμό, πόσες θα κάνουμε. Αν υπάρξει ένα κενό που θέλει ο προπονητής να το καλύψει θα το κάνει. Στόχος είναι να έχουμε ένα ισορροπημένο ρόστερ με βάση και τα οικονομικά μας δεδομένα»