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«Ο Κακουλλής ακόμη είναι ποδοσφαιριστής του Άρη...»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Κακουλλής ακόμη είναι ποδοσφαιριστής του Άρη...»

Η ατάκα που όμως δεν... πρέπει να ανησυχεί για την ένταξή του στην Ομόνοια

«Ο Κακουλλής ακόμη είναι ποδοσφαιριστής του Άρη...». Η πιο πάνω ατάκα ανήκει στον εκπρόσωπο Τύπου του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο, στο ερώτημα  -στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM – σχετικά με το τι συμβαίνει με την περίπτωση του Ανδρόνικου Κακουλλή, ο οποίος ως γνωστό έχει υπογράψει καταρχήν συμφωνία με την Ομόνοια.

Η απάντηση του δόθηκε μετά από διευκρίνηση γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα όσων αποχώρησαν από το συγκρότημα της Λεμεσού.

Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί δεν φάνηκε να υπάρχει θέμα μη υλοποίησης της μετακίνησης, αλλά είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. «Απλά υπάρχει μετακίνηση της ημερομηνίας» ξεκαθάρισε. Όπως φαίνεται το θέμα θα λήξει με τις αρχές του νέου μήνα.

Θυμίζουμε ότι η εκκρεμότητα αφορά τη συμφωνία του Άρη με την ΑΪΚ Στοκχόλμης, στην οποία αγωνίστηκε πριν να φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Κύπριος επιθετικός

Σημειώνεται ότι τα ίδια ισχύουν και γι’ άλλους παίκτες που ακούγονται για άλλες κυπριακές ομάδες, όπως ο Γκομίς.

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