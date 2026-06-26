To πρόγραμμα των τεσσάρων Ευρωπαίων μας στις πρώτες υποχρεώσεις

Αντίστροφη έναρξη για την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των τεσσάρων εκπροσώπων μας στις διοργανώσεις της UEFA.

Πρώτη στη μάχη θα ριχτεί η Ομόνοια Λευκωσίας στο 2ο προκριματικό γύρο του Champions League την Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα ακολουθήσουν την Πέμπτη 23 Ιουλίου οι πρώτοι αγώνες της Πάφος F.C. (Europa League) και της ΑΕΚ και του Απόλλωνα στο Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομάδων μας στην Ευρώπη με την ώρα έναρξης των εντός έδρας αγώνων:

Τετάρτη 22 Ιουλίου

20:00 Ομόνοια – Καϊράτ ή Σουτζέσκα

Πέμπτη 23 Ιουλίου

19:30 ΑΕΚ – Μπεϊράτ Ιερουσαλήμ

Χάιντουκ Σπλιτ ή Ζίλινα – Πάφος

Ντίλα Γκόρι ή Βίρτους – Απόλλων

Τρίτη 28 Ιουλίου

20:00 Απόλλων – Ντίλα Γκόρι ή Βίρτους

Τετάρτη 29 Ιουλίου

Καϊράτ ή Σουτζέσκα – Ομόνοια

Αν η Ομόνοια αγωνιστεί με την Καϊράτ, ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00

Αν αγωνιστεί με τη Σουτζέσκα, ο αγώνας θα αρχίσει στις 22:00

Πέμπτη 30 Ιουλίου

20:00 Πάφος F.C - Χάιντουκ Σπλιτ ή Ζίλινα

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ