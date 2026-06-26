Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» - Κλείστε θέση

Άρχισε η Phase 1 της προπώλησης των εισιτηρίων για το διεθνές τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», που θα διεξαχθεί στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες: τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό Πειραιώς, τον Άρη Θεσσαλονίκης, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, σε μία διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη.

Τα Tournament Passes καλύπτουν και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης, δίνοντας πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες. Οι τιμές της Phase 1 ισχύουν μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων, ενώ στη συνέχεια θα τεθούν σε ισχύ αυξημένες τιμές.

GENERAL TOURNAMENT PASS

Ενήλικες: €50

Μαθητές (4-18 ετών) & Φοιτητές: €35

Family Pass (2 ενήλικες & 2 παιδιά): €135

Διατίθενται επίσης VIP Tournament Passes με θέσεις δίπλα στο παρκέ και απεριόριστη κατανάλωση φαγητού και ποτού καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Πρόγραμμα αγώνων

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:30 Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας

20:45 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:45 Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:00 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του soldoutticketbox.com.

Εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας και ζήστε από κοντά ένα μοναδικό μπασκετικό διήμερο με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και αστέρια της EuroLeague.