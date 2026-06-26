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Eθνική αργία στο Εκουαδόρ, μετά την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Eθνική αργία στο Εκουαδόρ, μετά την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ!

O αντίκτυπος της νίκης αυτής ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε την Παρασκευή (26/06) εθνική γιορτή, μετά την πρόκριση της χώρας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Εκουαδόρ σημείωσε χθες (25/06) μία ιστορική νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο αντίκτυπος της νίκης αυτής ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, προχώρησε σε μία απόφαση που εξέπληξε ολόκληρο το έθνος, κηρύσσοντας και επίσημα ότι αυτή η Παρασκευή (26/06) θα είναι εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα.

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά την κριτική, τις προσβολές και τις κακουχίες που υπέστησαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να φέρουν αυτή την τεράστια χαρά σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι αργία!», τόνισε στο διάγγελμα του ο Νομπόα.

 

Πηγή: gazzetta.gr

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