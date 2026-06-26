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Mε τριάρα στους «32» η Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε τριάρα στους «32» η Ολλανδία

Με εμφατικό τρόπο εξασφάλισε την πρώτη θέση του 6ου ομίλου η Ολλανδία, επικρατώντας της Τυνησίας με 3-1 στο Κάνσας Σίτι, σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι «οράνιε» μπήκαν εκρηκτικά και μέσα σε επτά λεπτά πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, αρχικά με αυτογκόλ του Ελιές Σκίρι στο 3ο λεπτό και στη συνέχεια με εύστοχο τελείωμα του Μπρόμπεϊ στο 7’. Η Ολλανδία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας την κατοχή και δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες.

Η Τυνησία, που είχε ήδη αποκλειστεί μετά τις βαριές ήττες από Σουηδία και Ιαπωνία, αντέδρασε στο 54’, όταν ο Χαμζά Μαστούρι με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, δίνοντας προσωρινά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ωστόσο, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν απάντησε άμεσα, με τον Γιαν Πόλ φαν Χέκε να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στο 62’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρέιντερς, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Στο υπόλοιπο του αγώνα η Ολλανδία διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμα, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, ολοκληρώνοντας τον όμιλο στην κορυφή με 7 βαθμούς. Η Τυνησία τερμάτισε τελευταία, χωρίς βαθμό, με 13 γκολ παθητικό.

Στους «32», η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ η Ιαπωνία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βραζιλία.

Διαιτήτρια: Κάτια Γκαρσία (Μεξικό)

Κίτρινες: 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤYΝΗΣΙΑ (Ερβέ Ρενάρ): Ντάμεν, Άμπντι, Ταμπί, Βάλερι, Χμιντά (67΄ Ουανές), Μεϊμπρί, Γκάρμπι (75΄ Σαουάτ), Κεντίρα (67΄ Μαχμούντ), Σκίρι, Σλιμάνε (67΄ Ακουρί), Μαστουρί (90΄ Τουνεκτί).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε, Γκράβενμπερχ, Ντε Γιονγκ (72΄ Κουπμάινερς), Ρέιντερς (72΄ Κλάιφερτ), Γκάκπο (84΄ Λανγκ), Μάλεν (72΄ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (77΄ Ντεπάι).

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