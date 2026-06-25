ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

Μεγάλη νίκη για τη Βοσνία.

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο 40χρονος αρχηγός της εθνικής Βοσνίας είχε δοκάρι στο 38΄ χάνοντας την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.

Οι ενδεκάδες: 

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ 

 

 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουντιάλ 2026: Η τελική βαθμολογία του 2ου ομίλου

World Cup 2026

|

Category image

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

World Cup 2026

|

Category image

Καθάρισε τους οικοδεσπότες η Ελβετία και καπάρωσε την πρώτη θέση

World Cup 2026

|

Category image

MVP των τελικών της Ισπανίας ο Μοντέρο: Οι απίθανες επιδόσεις του νέου παίκτη του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διπλάσιες αποδοχές για μίνιμουμ διετές συμβόλαιο σε Μπαρτζώκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζει ο Νίστρουπ τον Γένσεν, ανέβασε την πρόταση ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ο «master» των ταλέντων Χένινγκ Μπεργκ και τα 10 «βλαστάρια» που ψάχνουν το δικό τους restart!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Λυπάμαι γιατί αγαπώ τρομερά τον ΠΑΟΚ και ήθελα ένα διαφορετικό αντίο-Ευγνώμων σε Σαββίδη»

Ελλάδα

|

Category image

Ξαφνική μεταγραφή του Παναθηναϊκού: Έντυσε στα πράσινα τον Φαλ για 2+1 χρόνια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πέταξε» στα σιντριβάνια του Ζάγκρεμπ η Κουλιτσένκο: Καλύτερο φετινό άλμα με... άρωμα ελληνικής μουσικής!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έβαλε μπρος για τη νέα σεζόν με όνειρα, φιλοδοξίες και... «κλικ» από την πρώτη!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πόνεσε» το... μοιραίο με Σενσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Χτίζει» τείχος πλάι στον Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εποχή Δημητρίου στην ΚΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φόρεσε τη φανέλα του, τώρα παίρνει το τιμόνι του – Ανακοινώθηκε ο Ηλίας Χαραλάμπους!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη