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Καθάρισε τους οικοδεσπότες η Ελβετία και καπάρωσε την πρώτη θέση

ΓΗΠΕΔΟ

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Καθάρισε τους οικοδεσπότες η Ελβετία και καπάρωσε την πρώτη θέση

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελβετία λύγισε τους οικοδεσπότες Καναδούς και, με το 2-1, έκανε δική της την πρώτη θέση του 2ου ομίλου, πηγαίνοντας με φόρα στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Με θάρρος και θράσος, η Ελβετία κοίταξε στα μάτια τους οικοδεσπότες Καναδούς και, με το 2-1, πανηγύρισε μία νίκη που την τοποθετεί στην κορυφή του 2ου ομίλου μετά το φινάλε της 3ης αγωνιστικής της παγκόσμιας γιορτής του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο με μοιρασμένες φάσεις, οι Ελβετοί έκαναν γερό μπάσιμο στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας γρήγορα αέρα δύο τερμάτων με τους Βάργκας (46’) και Μανζάμπι (57’). Ο Καναδάς έδειξε σφυγμό στο 76’, όταν ο Ντέιβιντ μείωσε σε 2-1, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι παραπάνω.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο σφύριγμα της λήξης από τους πρωτοπόρους Ελβετούς, που έφτασαν τους επτά βαθμούς, ενώ στη 2η θέση παρέμειναν οι Καναδοί με τέσσερις.

Το ματς

Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε στην αναμέτρηση η Ελβετία και λίγο έλειψε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα. Στο 11ο λεπτό, έπειτα από μία εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Εμπολό έφυγε στον κενό χώρο, ωστόσο απέναντι στον Κρεπό δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Καναδό κίπερ να τον νικά. Στη συνέχεια της φάσης, ο Μανζάμπι πήρε το ριμπάουντ, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε πάνω στα σώματα πριν καταλήξει στην εστία του Καναδά. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Καναδάς κατάφερε να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης, κυριαρχώντας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λάριν μπήκε με αξιώσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο το τελείωμά του ήταν αρκετά αδύναμο, με τον Κόμπελ να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα.

Η Ελβετία συνέχισε να πιέζεται και ο Καναδάς έχασε την καλύτερη φάση του στο πρώτο ημίχρονο. Στο 41ο λεπτό, ο Αχμέντ επιχείρησε πλασέ από πλάγια θέση, ωστόσο ο Κόμπελ ήταν και πάλι σε ετοιμότητα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η Ελβετία δεν έχασε χρόνο και μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου πήρε κεφάλι στο σκορ. Στο 46’, ο Μανζάμπι έφυγε στον κενό χώρο και από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Βάργκας, ο οποίος με άψογο τελείωμα την έστειλε στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-0, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς.

Από δημιουργός, ο Μανζάμπι έγινε εκτελεστής και στο 57’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο μόλις 20 ετών μεσοεπιθετικός δοκίμασε την τύχη του από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής και δικαιώθηκε. Τραγική η αντίδραση του Κρεπό, που έδειχνε να ελέγχει τη φάση, ωστόσο η μπάλα τον… τρύπησε και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Ο Ντέιβιντ έδωσε ζωή στον Καναδά στο 76ο λεπτό, με τον επιθετικό της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ να μειώνει σε 2-1. Ο Σαλίμπα μπήκε με φόρα μέσα στην περιοχή της Ελβετίας, έκανε το γύρισμα και ο Ντέιβιντ, με μία καταπληκτική προβολή, έδωσε ελπίδα στην ομάδα του.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν)

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