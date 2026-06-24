Πανέτοιμος να αγωνιστεί απέναντι στους Σκωτσέζους ο Νεϊμάρ!

Το προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ο Νεϊμάρ έχουν σαν αποτέλεσμα να του στερήσουν τη συμμετοχή του στα πρώτα δύο παιχνίδια της Εθνικής του ομάδας απέναντι σε Μαρόκο και Αϊτή για το Μουντιάλ.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι και μετά από ανάρτηση του Φαμπρίτισιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος σταρ εμφανίζεται απόλυτα έτοιμος για να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στη Σκωτία (25/06, 01:00) στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου.