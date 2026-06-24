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Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Μπορεί να παίξει, εδώ εγώ μπορώ για 90 λεπτά περπατώντας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Μπορεί να παίξει, εδώ εγώ μπορώ για 90 λεπτά περπατώντας»

Ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να μιλήσει για τον Νεϊμάρ και τη πιθανή συμμετοχή του στον αγώνα της Βραζιλίας με την Σκωτία.

Ο Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε ότι ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί για τη Βραζιλία εναντίον της Σκωτίας (26/6, 01:00) στο Μουντιάλ 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην «Σελεσάο» μετά από μακρά απουσία.

Ο Ιταλός προπονητής ανακοίνωσε την είδηση, τονίζοντας την καλή φόρμα του παίκτη. «Ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος. Προπονήθηκε καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, προετοιμάστηκε καλά για τον αγώνα, ώστε να μπορεί να παίξει με τους άλλους παίκτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε. Με την ποιότητά του, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα», δήλωσε ο Αντσελότι

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να ξεκινήσει ως βασικός, ο Ιταλός προπονητής απάντησε με χιούμορ: «Μπορεί να παίξει. Εδώ εγώ μπορώ να παίξω 90 λεπτά περπατώντας. Εκείνος μπορεί να παίξει, είναι καλά. Προπονήθηκε πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του», είπε.

Ο τελευταίος αγώνας του Νεϊμάρ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, σε μια ήττα με 0-2 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτόν τον αγώνα, ο επιθετικός της Σάντος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο, με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου, στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Αντσελότι επαίνεσε επίσης τη στάση του παίκτη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. «Η στάση του Νεϊμάρ τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ καλή. Γνωρίζει πολύ καλά τους συμπαίκτες του. Δούλεψε πολύ σκληρά, με μεγάλη σοβαρότητα, προσπαθώντας να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του. Αν δεν παίξει, βοηθάει με την εμπειρία του, τις γνώσεις του για το παιχνίδι, βοηθάει τους νεότερους παίκτες. Τα πάει πολύ καλά».

athletiko.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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