Πανόραμα Μουντιάλ: Ρίχνουν αυλαία οι πρώτοι τρεις όμιλοι
ΓΗΠΕΔΟ
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Το πανόραμα του Μουντιάλ με το σημερινό (24/6) πρόγραμμα, μαζί με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την χθεσινή αγωνιστική δράση.
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιείχε το χθεσινό (22/6) πρόγραμμα.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Πορτογαλία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, επικρατώντας με 5-0 και κατακτώντας την πρώτη νίκη της στο φετινό Μουντιάλ.
Η Αγγλία τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην σκληροτράχηλη Γκάνα, καθώς δεν κατάφερε να διασπάσει την αμυντική διάταξη της, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν.
Ο Παναμάς εμφανίστηκε ανταγωνιστικός, ωστόσο η ποιότητα της Κροατίας υπερίσχυσε και η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε την νίκη με 0-1 και πέτυχε το πρώτο «τρίποντο» της στην διοργάνωση.
Τέλος, νίκη με το ίδιο σκορ πέτυχε και η Κολομβία κόντρα στο Κονγκό, η οποία δικαιώθηκε για την επιμονή της και πήρε την νίκη που της «σφράγισε» και μαθηματικά την νίκη στην επόμενη φάση.
Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0
Γκολ: Ρονάλντο 6' & 39', Μέντες 17', Νεμάτοφ (αυτογκόλ) 60', Λεάο 87'
Αγγλία - Γκάνα 0-0
Παναμάς - Κροατία 0-1
Γκολ: Μπούντιμιρ 54'
Κολομβία - Κονγκό 1-0
Γκολ: Μουνιόθ 76'
Βαθμολογία 11ου ομίλου:
1. Κολομβία 6
2. Πορτογαλία 4
3. Κονγκό 1
4. Ουζμπεκιστάν 0
Βαθμολογία 12ου ομίλου:
1. Αγγλία 4
2. Γκάνα 4
3. Κροατία 3
4. Παναμάς 0
Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:
22:00 Βοσνία - Κατάρ
22:00 Ελβετία - Καναδάς
01:00 Μαρόκο - Αϊτή
01:00 Σκωτία - Βραζιλία
04:00 Νότια Αφρική - Νότια Κορέα
04:00 Τσεχία - Μεξικό
Βαθμολογία 1ου ομίλου:
1. Μεξικό 6
2. Νότια Κορέα 3
3. Τσεχία 1
4. Νότια Αφρική 1
Βαθμολογία 2ου ομίλου:
1. Καναδάς 4
2. Ελβετία 4
3. Βοσνία 1
4. Κατάρ 1
Βαθμολογία 3ου ομίλου:
1. Βραζιλία 4
2. Μαρόκο 4
3. Σκωτία 3
4. Αϊτή 0
sdna.gr