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Έπιασε τις 200 συμμετοχές ο Μόντριτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έπιασε τις 200 συμμετοχές ο Μόντριτς!

Mπήκε σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο «κλαμπ» ποδοσφαιριστών παγκοσμίως!

Ένα ιστορικό ορόσημο πρόσθεσε στην καριέρα του ο Λούκα Μόντριτς, καθώς ο αρχηγός της εθνικής Κροατίας έφτασε στη νίκη με 1-0 επί του Παναμά τις 200 διεθνείς συμμετοχές, εντασσόμενος σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο «κλαμπ» ποδοσφαιριστών παγκοσμίως.

Ο 40χρονος μέσος, ο οποίος έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά και είναι μαζί με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαντέρ Αλ Μουτάβα και Λιονέλ Μέσι οι μοναδικοί που έχουν σπάσει το φράγμα των 200 συμμετοχών με τις εθνικές τους ομάδες, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κροατία, παραμένοντας βασικός πυλώνας της εθνικής ομάδας ακόμη και δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του σταθερότητα και η ηγετική του παρουσία τον έχουν καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου.

Η πορεία του Μόντριτς με το εθνόσημο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας, με αποκορύφωμα την πορεία έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022. Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, ο Κροάτης μέσος αποτέλεσε τον «εγκέφαλο» της ομάδας και βασικό σημείο ισορροπίας στο παιχνίδι της.

Σε συλλογικό επίπεδο, η μακρόχρονη παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι πολυάριθμοι τίτλοι που έχει κατακτήσει έχουν εδραιώσει τον Μόντριτς ως έναν από τους κορυφαίους μέσους της εποχής του.

Το ορόσημο των 200 εμφανίσεων επιβεβαιώνει τη σπάνια διάρκεια και συνέπειά του σε κορυφαίο επίπεδο, καθιστώντας τον Λούκα Μόντριτς μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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