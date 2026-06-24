Ελβετία-Καναδάς για την πρωτιά στον 2ο όμιλο

Το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της τελευταίας αγωνιστικής στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ διεξάγεται στο Βανκούβερ, εκεί όπου ο οικοδεσπότης Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία (22:00) σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει την πρώτη θέση του γκρουπ.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από τέσσερις βαθμούς, ωστόσο το πάνω χέρι στην ισοβαθμία το έχει αυτή τη στιγμή ο Καναδάς, χάρη στην εντυπωσιακή νίκη του με 6-0 επί του Κατάρ στη δεύτερη αγωνιστική.

Οι Ελβετοί, αντίθετα, είχαν στραβοπατήσει στην πρεμιέρα, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην ίδια αντίπαλο, γεγονός που τους υποχρεώνει ουσιαστικά να κυνηγήσουν τη νίκη εάν θέλουν να τερματίσουν στην κορυφή.

Η ομάδα του Τζέσι Μαρς μοιάζει να τροφοδοτείται από την ενέργεια της έδρας. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Καναδοί φίλαθλοι έχει μετατραπεί σε σημαντικό όπλο για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα σύνολο γεμάτο ένταση, υψηλό τέμπο και μεγάλη ταχύτητα, ειδικά στα άκρα.

Απέναντι στο Κατάρ έδειξαν το πιο πειστικό πρόσωπό τους στη διοργάνωση, με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Κάιλ Λάριν να βρίσκει ξανά δίχτυα, σε μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε τις δυνατότητες του ρόστερ.

Μοναδικό μελανό σημείο ο τραυματισμός του Ισμαΐλ Κονέ στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Καταριανούς, καθώς υπέστη κάταγμα περόνης και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Στην αντίπερα όχθη, η Ελβετία κουβαλά την εμπειρία των μεγάλων διοργανώσεων και έχει αποδείξει ότι γνωρίζει να διαχειρίζεται παιχνίδια με υψηλό διακύβευμα.

Αν και δεν εντυπωσίασε για μεγάλα διαστήματα απέναντι στη Βοσνία, βρήκε τις λύσεις από τον πάγκο, με τους Βάργκας και Μανζαμπί να αλλάζουν τις ισορροπίες και να υπογράφουν το τελικό 3-1.

Οι ηγέτες των Ελβετών δεν έχουν ακόμη αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο τουρνουά, όμως η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έχει το «know-how» όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Καναδάς-Βοσνία 1-1

Κατάρ-Ελβετία 1-1

2η αγωνιστική

Ελβετία-Βοσνία 4-1

Καναδάς-Κατάρ 6-0

3η αγωνιστική

Καναδάς-Ελβετία (24/6, 22:00)

Βοσνία-Κατάρ (24/6, 22:00)

Πηγή: sport-fm.gr