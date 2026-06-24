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Hydration break υπό βροχή στο Αγγλία-Γκάνα και γιούχες από την εξέδρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Hydration break υπό βροχή στο Αγγλία-Γκάνα και γιούχες από την εξέδρα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση να τηρηθεί το πρωτόκολλο του hydration break στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, παρά τις χαμηλές για καλοκαίρι θερμοκρασίες και τη συνεχή βροχόπτωση.

Αρκετές αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις εξέδρες του γηπέδου της Βοστώνης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ.

Αιτία αποτέλεσε το γεγονός ότι το προβλεπόμενο hydration break πραγματοποιήθηκε κανονικά, παρότι η θερμοκρασία στην πόλη δεν ξεπερνούσε τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα έβρεχε.

Η απόφαση δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους φιλάθλους, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με έντονες αποδοκιμασίες και γιούχες.

Όπως έχει γίνει αντιληπτό άλλωστε, τα μικρά διαλείμματα αυτά έχουν άλλους σκοπούς που είναι πέρα από το παινχίδι και την υγεία των ποδοσφαιριστών και για αυτό έχουν προκαλέσει τόσες αντιδράσεις.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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