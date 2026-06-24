Κόλλησε στο «τείχος» της Γκάνας η Αγγλία

Η Αγγλία δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στην πειστική νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Κροατία και έμεινε στο 0-0 με τη μαχητική Γκάνα στη Βοστώνη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «Τρία Λιοντάρια» έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Γκάνα, με την πρόκριση και την πρωτιά να μεταφέρονται στην τελευταία αγωνιστική.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε συντριπτικά ποσοστά κατοχής και κυκλοφόρησε την μπάλα ασταμάτητα, ωστόσο δυσκολεύτηκε αφάνταστα απέναντι στο χαμηλό μπλοκ των Αφρικανών, οι οποίοι αμύνθηκαν υποδειγματικά, έκλεισαν τους χώρους και έβγαλαν εκτός ρυθμού τους Άγγλους.Το ματς:

Μπορεί να είχε την κατοχή και να είχε εγκατασταθεί έξω από την περιοχή της Γκάνας, ωστόσο η Αγγλία ήταν φλύαρη και δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με την καλά οργανωμένη άμυνα των Αφρικαών να τους περιορίζει.

Η καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 37', όταν ο Μαντουέκε έβγαλε εξαιρετική σέντρα, αλλά ο Ράις δεν κατάφερε να βρει στόχο με την κεφαλιά του.

Η Γκάνα απείλησε για πρώτη φορά στο 43', όταν ο Σεμένιο μπήκε στην περιοχή, με την αγγλική άμυνα να απομακρύνει δύσκολα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τούχελ ανακάτεψε την τράπουλα, περνώντας στο ματς τους Σάκα και Ο'Ράιλι, με την Αγγλία να ανεβάζει την πίεσή της και να βρίσκεται μόνιμα πέριξ της περιοχής της Γκάνας.

Ωστόσο, στο 68' παραλίγο να βρεθεί πίσω στο σκορ, όταν ο Πίκφορντ βγήκε απρόσεκτα εκτός περιοχής και συγκρούστηκε με τον Αντού, σε μία φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους Γκανέζους, οι οποίοι ζήτησαν πέναλτι και αποβολή του Άγγλου τερματοφύλακα.Τα «Τρία Λιοντάρια» έφτασαν μία ανάσα από το γκολ στο 86'. Ο Σάκα ανάγκασε τον Ασάρε σε δύσκολη επέμβαση, ο Ο' Ράιλι στη συνέχεια βρήκε το δοκάρι και στην επαναφορά, ο Κέιν βρέθηκε μόνος μπροστά στην εστία, όμως έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, χάνοντας μια απίστευτη ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Οι ενδεκάδες:

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Γκεΐ, Τζέιμς, Σπενς (66' Ράιλι), Ράις, Άντερσον (74' Έζε), Μπέλιγχαμ (74' Ρότζερς), Γκόρντον (66' Σάκα), Μαντουέκε (83' Ράσφορντ), Κέιν.

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρός): Ασάρε, Αντζετέι, Μενσά, Οπόκου, Σενάγια (87' Οπόνγκ), Γίρενκι, Πάρτεϊ, Σίμπο, Σεμένιο, Αγιού (66' Άντου, 90+5' Μπάμπα), Γουίλιαμς (66' Ισαάκου).

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