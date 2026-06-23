Κλόζε για Μέσι: «Ο κορυφαίος όλων των εποχών, συγχαρητήρια»

Ο Αργεντινός σταρ της Αργεντινής σημείωσε δύο γκολ απέναντι στην Αυστρία και έφτασε τα 18 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Γερμανού φορ.

Ο Κλόζε, που κρατούσε την κορυφή της λίστας από το 2014 με 16 γκολ, δεν δίστασε να αποθεώσει τον Αργεντινό, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

«Συγχαρητήρια στον Μέσι, είναι ο καλύτερος όλων», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, αναγνωρίζοντας την ιστορική στιγμή.

sdna.gr