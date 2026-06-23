O Speed πανηγύρισε έξαλλα στο χαμένο πέναλτι του Μέσι, αλλά μετα...

Ο IShowSpeed προσφέρει άφθονο content στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη φορά παρακολούθησε την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία φορώντας τη φανέλα της δεύτερης και υποστηρίζοντας ξεκάθαρα το αουτσάιντερ.

Όταν στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι αστόχησε σε πέναλτι, ο Speed-που είναι μεγάλος fan του Κριστιάνο Ρονάλντο-πανηγύρισε έξαλλα και μάλιστα έκανε και μια εναέρια τούμπα.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, βλέποντας τον «Λέο» να σκοράρει και να περνά μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ με 17 γκολ, ο γνωστός YouTuber... λούφαξε.

«Πότε πρόλαβε να βάλει όλα αυτά τα γκολ;», μονολογούσε ο Speed, ενώ όταν μια φίλη της Αργεντινής πήγε να του δώσει μια φανέλα του Μέσι, εκείνος την αγνόησε.

sport-fm.gr