Πιτσιρικάς αποκοιμήθηκε στο Ιορδανία - Αλγερία

Μπορεί να μπήκε ένα γκολ, από την Ιορδανία στο 36’, αλλά το θέμα στο α’ ημίχρονο της αναμέτρησης της Ιορδανίας με την Αλγερία, τα ξημερώματα της Τρίτης, δεν είναι και το καλύτερο.

Δεν ήθελε και πολύ ένας πιτσιρικάς στις εξέδρες να τον πάρει ο ύπνος.

Η κάμερα της τηλεόρασης όμως, τον «συνέλαβε» και έγινε viral.

Un jeune supporter s'est déjà endormi devant ce Jordanie 🇯🇴–🇩🇿 Algérie. 😭😴 pic.twitter.com/cLGTZJdKNZ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 23, 2026

sdna.gr