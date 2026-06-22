Σκαλόνι: «Θα κλάψουμε και λίγο με το γκολ του Μαραντόνα...»

Στη... μέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγo πριν από τον αγώνα εναντίον της Αυστρίας (22/6-20:00) για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, ο Λιονέλ Σκαλόνι παρέκκλινε ελαφρώς από το σενάριο και δεν μπορούσε παρά να θυμηθεί με συγκίνηση μια στιγμή που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Αργεντινής και του Παγκοσμίου Κυπέλλου: το δεύτερο γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στο Μεξικό το 1986. Μία ημέρα σαν σήμερα, ακριβώς 40 χρόνια πριν.Μία αξέχαστη ιστορία που ενθουσίασε τις 114.580 ανθρώπους που παρευρέθηκαν στο στάδιο Azteca,

«Νομίζω ότι ήμουν στο σπίτι μου, στο σπίτι της γιαγιάς μου, επειδή όλοι ζούσαμε εκεί. Υπήρχαν, δεν ξέρω πόσοι από εμάς ζούσαμε εκεί δεν είχαμε τα δικά μας σπίτια. Ήταν μια πολύ μικρή τηλεόραση», αποκάλυψε ο προπονητής της Αργεντινής όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Ναι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ήμουν εκεί, είναι συναρπαστικό. Δεν ήξερα ότ είναι η επέτειος αυτού του καταπληκτικού γκολ, οπότε ας το απολαύσουμε. Θα το δούμε παντού αύριο. Θα κλάψουμε και λίγο».

sdna.gr