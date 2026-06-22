ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκαλόνι: «Θα κλάψουμε και λίγο με το γκολ του Μαραντόνα...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκαλόνι: «Θα κλάψουμε και λίγο με το γκολ του Μαραντόνα...»

Ο Λιονέλ Σκαλόνι παραχώρησε δηλώσεις με αφορμή τον αγώνα της Αργεντινής απέναντι στην Αυστρία, ενώ αναφέρθηκε και στο «χέρι του Θεού», ακριβώς 40 χρόνια σαν σήμερα.

Στη... μέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγo πριν από τον αγώνα εναντίον της Αυστρίας (22/6-20:00) για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, ο Λιονέλ Σκαλόνι παρέκκλινε ελαφρώς από το σενάριο και δεν μπορούσε παρά να θυμηθεί με συγκίνηση μια στιγμή που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Αργεντινής και του Παγκοσμίου Κυπέλλου: το δεύτερο γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στο Μεξικό το 1986. Μία ημέρα σαν σήμερα, ακριβώς 40 χρόνια πριν.Μία αξέχαστη ιστορία που ενθουσίασε τις 114.580 ανθρώπους που παρευρέθηκαν στο στάδιο Azteca,

«Νομίζω ότι ήμουν στο σπίτι μου, στο σπίτι της γιαγιάς μου, επειδή όλοι ζούσαμε εκεί. Υπήρχαν, δεν ξέρω πόσοι από εμάς ζούσαμε εκεί δεν είχαμε τα δικά μας σπίτια. Ήταν μια πολύ μικρή τηλεόραση», αποκάλυψε ο προπονητής της Αργεντινής όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Ναι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ήμουν εκεί, είναι συναρπαστικό. Δεν ήξερα ότ είναι η επέτειος αυτού του καταπληκτικού γκολ, οπότε ας το απολαύσουμε. Θα το δούμε παντού αύριο. Θα κλάψουμε και λίγο».

sdna.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένας γνώριμος του Καμορανέζι έρχεται για να ηγηθεί!

ΑΕΚ

|

Category image

Ο G.O.A.T είναι αχόρταγος, Αργεντινή παρελαύνει!

World Cup 2026

|

Category image

ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Να βρεθεί η χρυσή τομή με Σοφοκλέους»

ΑΕΛ

|

Category image

Λιονέλ Μέσι: Το γκολ της αθανασίας σε 17 φωτογραφίες

World Cup 2026

|

Category image

Φυσικά... Λιονέλ Μέσι: Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημα εποχή Ντεμικέλις στη Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοντά στην Μπασκόνια ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιορδανία-Αλγερία: Στην αναζήτηση των πρώτων βαθμών

World Cup 2026

|

Category image

Νορβηγία-Σενεγάλη: Αμφίρροπη ματσάρα στο γήπεδο του τελικού!

World Cup 2026

|

Category image

Μπεργκ: «Διαφορετικός από τον Σεμέδο ο Μοντνόρ, περιμένουμε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εξασφάλισε τη γη για το νέο της στάδιο 100.000 θέσεων!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Οι νέοι... μικροί στην Κυπερούντα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι χρυσοπληρώνει την Τσέλσι για χάρη του Μαρέσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκός ο Τσάπρας

Ελλάδα

|

Category image

Fabrizio Romano: «Ο Σένσι συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη