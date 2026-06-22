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Γιγαντιαίο άγαλμα προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε στην Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιγαντιαίο άγαλμα προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε στην Αργεντινή

Ένα εντυπωσιακό γιγαντιαίο άγαλμα προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε στην πόλη Κουτράλ Κο, στην επαρχία Νεουκέν της Αργεντινής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το μνημείο φτάνει τα 26 μέτρα ύψος και ζυγίζει περίπου 70 τόνους, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα αφιερώματα που έχουν κατασκευαστεί για τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων, οι οποίοι γιόρτασαν την πορεία και τις επιτυχίες του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής.

Το μνημείο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέσι με υψωμένο το χέρι, ενώ μπροστά του δεσπόζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

tanea.gr 

 

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World Cup 2026

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