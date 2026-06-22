Γιγαντιαίο άγαλμα προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε στην Αργεντινή

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το μνημείο φτάνει τα 26 μέτρα ύψος και ζυγίζει περίπου 70 τόνους, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα αφιερώματα που έχουν κατασκευαστεί για τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων, οι οποίοι γιόρτασαν την πορεία και τις επιτυχίες του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής.

Το μνημείο απεικονίζει τον Λιονέλ Μέσι με υψωμένο το χέρι, ενώ μπροστά του δεσπόζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🤯🇦🇷 SE INAUGURÓ LA ESTATUA MÁS ALTA DEL MUNDO EN HONOR A LIONEL MESSI EN CUTRAL CO, NEUQUÉN.



Mide ¡26 METROS!, pesa 70 toneladas y superó a la que le hicieron en India.



Miren lo que es eso, por favor. ❤️ pic.twitter.com/DjmATXiZ9T — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 20, 2026

tanea.gr