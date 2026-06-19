Έφυγε για τους «32» το Μεξικό!

Kαι τώρα δεν πιάνεται ούτε με... λάσο το Μεξικό! Μετά την εύκολη νίκη στην πρεμιέρα, οι διοργανωτές, τα βρήκαν σκούρα κόντρα στην συμπαγή και επικίνδυνη Νότια Κορέα, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τρίποντο-μισή πρωτιά χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Ρόμο στο 50' μετά από τραγικό λάθος-δώρο, του τερματοφύλακα, Κιμ Σέονγκ-Γιουνγκ, επικρατώντας 1-0 στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα του 2ου ομίλου του Μουντιάλ!

«Κλείδωσε» πρόκριση η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε, η οποία έκανε το 2/2 και με έξι βαθμούς, άφησε πίσω της τους Ασιάτες με τρεις, σε έναν όμιλο, που τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό ο Ορμπελίν Πινέδα.

Iστορικό επίτευγμα για το Μεξικό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διαχρονικά σε παρουσίες του σε Μουντιάλ, ξεκινά με ισάριθμες νίκες σε δυο πρώτες αγωνιστικές δίχως να δεχθεί τέρμα!

Το ματς

To πρώτο διάστημα του ματς βρήκε τις δυο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και χωρίς διάθεση να ρισκάρουν.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης ωστόσο ήρθε στο 16' και ήταν για τη Νότια Κορέα. Ήταν μια εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Μεξικού, με τον Σον να φεύγει στο όριο του οφσάιντ και να προλαβαίνει τον Ραχνέλ στην έξοδο, έκανε το πλασέ, με εντυπωσιακό τρόπο, όμως ο Άλβαρες, πριν η μπάλα περάσει την γραμμή έδιωξε και κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας του!

Το Μεξικό απάντησε τρία λεπτά αργότερα, με τον Σάντσες να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να πασάρει στον Αλβαράδο, αυτός με το αριστερό έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Κινιόνες έπιασε την σκαστή κεφαλιά, αλλά ο Κιμ, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα, στην τελευταία ουσιαστικά, καλή φάση, του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος το Μεξικό ήταν εκείνο που απείλησε πρώτο, όταν μια κερδισμένη κόντρα από τον Χιμένες στο κέντρο, έφερε την μπάλα κοντά στην περιοχή της Ν. Κορέας με τον Αλβαράδο να παίρνει τα μέτρα και να πατά περιοχή, ωστόσο έστειλε την μπάλα άουτ με πλασέ.

Λίγο αργότερα όμως ήρθε το γκολ που αναζητούσαν οι γηπεδούχοι! Το γέμισμα του Κινιόνες από τα αριστερά, η μπάλα από άτσαλο διώξιμο πήρε ύψος, ο Κιμ προσπάθησε να μπλοκάρει την μπάλα, αλλά έκανε ένα τραγικό λάθος με την μπάλα να «ζωντανεύει» στα χέρια του και να στρώνεται στον Ρόμο, που με άμεσο πλασέ έγραψε το 1-0!

Τα λεπτά κυλούσαν με τη Νότια Κορέα να αναζητά αντίδραση, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα απειλητική, γεγονός το οποίο λίγο έλειψε να εκμεταλλευτεί το Μεξικό στο 75'. Ο Κινιόνες από τα αριστερά έκανε υπέροχη σέντρα στον Χιμένες, αυτός στην περιοχή από τα δεξιά άνοιξε το κοντρόλ, έκανε σουτ από δύσκολη θέση, αλλά ο Κιμ εντυπωσιακά επενέβη, διατηρώντας ζωντανή την ομάδα του στο ματς.

Στο 87' χάθηκε η μεγαλύτερη στιγμή του ματς για τη Νότια Κορέα. Περίτεχνη ενέργεια του Λι από τα αριστερά και θαυμάσια σέντρα στην περιοχή, με τον Γκού-Σούνγκ να πιάνει την κεφαλιά αμαρκάριστος, αλλά ο Ράχνελ έσωσε πάνω στην γραμμή την ομάδα του διατηρώντας το 1-0 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Οι ενδεκάδες του ματς:

Μεξικό: Ρανγκέλ - Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο - Γκουτιέρες (71' Πινέδα), Λίρα, Ρόμο (71' Βάργκας) - Αλβαράδο (80' Ρέγες), Ρ. Χιμένες (80' Σ. Χιμένες), Κινιόνες (84' Χουέρτα).

Νότια Κορέα: Κιμ - Λι, Μιν-Γιάε, Γκι-Χεόν - Σεόλ (71' Γιανγκ), Χουάνγκ, Πάικ (77' Τσο), Μουν-Χουάν (71' Έομ) - Κανγκ-Ιν Λι, Γιάε-Σουνγκ (57' Χι-Τσαν) - Σον (57' Χιέον-Γκιου)

Πηγή: sport-fm.gr