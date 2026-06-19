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Eξάρα για τον Καναδά κόντρα στο Κατάρ, στη σκιά του φρικτού τραυματισμού του Κονέ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Eξάρα για τον Καναδά κόντρα στο Κατάρ, στη σκιά του φρικτού τραυματισμού του Κονέ!

Πρώτη ιστορική νίκη για τον Καναδά σε Μουντιάλ

Ο Καναδάς πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε Μουντιάλ, διαλύοντας το Κατάρ με 6-0 στη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου και κάνοντας τεράστιο βήμα πρόκρισης στους «32». Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι, χτίζοντας προβάδισμα τριών τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η εξάρα, το χατ-τρικ του Ντέιβιντ, οι δύο αποβολές των φιλοξενούμενων και η συνολική εικόνα του Καναδά συνέθεσαν μια βραδιά-ορόσημο για το καναδικό ποδόσφαιρο. Το κοινό αποθέωσε την ομάδα που έδειξε πως όχι μόνο μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και να επιβληθεί με τρόπο εμφατικό.

Ωστόσο, ο θρίαμβος επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ, μια στιγμή που πάγωσε το γήπεδο και μετέτρεψε τη γιορτή σε αγωνία. Η εικόνα του νεαρού μέσου να αποχωρεί με φορείο και οξυγόνο, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι ξέσπαγαν σε δάκρυα, σημάδεψε τη μεγαλύτερη νύχτα στην ιστορία του καναδικού ποδοσφαίρου.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία, η μάχη της πρώτης θέσης κορυφώνεται με την επόμενη αγωνιστική στο ματς ανάμεσα σε Καναδά και Ελβετία που μέχρι στιγμής έχουν από τέσσερις βαθμούς.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ρυθμό και το Κατάρ είχε την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 2', όταν ο Ζούνιορ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε όπως ήθελε τη μπάλα. Η απάντηση του Καναδά ήρθε γρήγορα: Στο 7', ο Ντέιβιντ δοκίμασε το πόδι του με πλασέ στην κίνηση, όμως ο Αμπουνάντα έπεσε σωστά και μπλόκαρε,

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 17'. Ο Αμπουνάντα δεν μπόρεσε να καθαρίσει τη φάση, η μπάλα έμεινε ζωντανή και ο Λάριν, πάντα σε θέση εκτέλεσης, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Καναδάς είχε πάρει ήδη τον έλεγχο και στο 29' διπλασίασε τα τέρματά του: Το σουτ του Μπουκανάν κόντραρε, η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στον Ντέιβιντ και ο φορ της Γιουβέντους εξαπέλυσε «κεραυνό» για το 2-0.

Καναδάς-Κατάρ 6-0: Ιστορικός θρίαμβος, παγωμάρα με τον Κονέ!

Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων και στο 32' το Κατάρ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Αλ Αμίν ανέτρεψε τον Ντέιβιντ, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι, όμως το VAR διόρθωσε τη φάση σε φάουλ εκτός περιοχής -χωρίς να αλλάξει την κόκκινη κάρτα. Με αριθμητικό πλεονέκτημα και απόλυτη κυριαρχία, ο Καναδάς βρήκε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου: Ο Μπουκανάν πήρε την κεφαλιά, ο Αμπουνάντα απέκρουσε ενστικτωδώς και ο Ντέιβιντ από το ένα μέτρο έκανε το 3-0.

Η στιγμή που πάγωσε το γήπεδο

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε, αλλά ο Καναδάς συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Και τότε ήρθε η στιγμή που πάγωσε το γήπεδο: Στο 53', ο Μαντιμπό πήγε άτσαλα πάνω στον Κονέ, ο οποίος σωριάστηκε στο χορτάρι ουρλιάζοντας από τον πόνο. Το γήπεδο βυθίστηκε στη σιωπή, οι παίκτες των δύο ομάδων έβαλαν τα χέρια στο κεφάλι και οι Καναδοί σχημάτισαν κύκλο γύρω από τον συμπαίκτη τους για να προστατεύσουν τη στιγμή. Μετά από VAR, ο Μαντιμπό αποβλήθηκε και το Κατάρ έμεινε με εννέα παίκτες.

Η αλλαγή του Κονέ, ο Σαλίμπα, πήρε προσωπικά τη συνέχεια του αγώνα. Στο 64', με απίθανη εκτέλεση φάουλ, έγραψε το 4-0 και σήκωσε τη φανέλα του τραυματία συμπαίκτη του, αφιερώνοντας το γκολ. Το Κατάρ κατέρρεε και στο 75' ο Μάναι, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 5-0.

Ο Καναδάς δεν σταμάτησε εκεί. Στο 90'+2', ο Σαλίμπα σούταρε, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Ντέιβιντ, ο οποίος από κοντά ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του για το τελικό 6-0 -χωρίς πανηγυρισμούς, δείχνοντας τον ουρανό για τον Κονέ.

 

Οι ενδεκάδες:

Kαναδάς (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71' Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46' Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83' Σίγκουρ), Κονέ (57' λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71' Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.

Κατάρ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46' Αλ Μανάι), Μαντιμπό, Εντμίλσον Ζούνιορ (46' Φατχί, 87' Λούκα Μέντες), Αφίφ (59' Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40' Αλ Μπράκε).

Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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