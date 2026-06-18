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Χάνει το ματς με Γερμανία ο Γουαχί - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάνει το ματς με Γερμανία ο Γουαχί - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά

Ολοένα και περισσότερα δυσάρεστα μαντάτα παρουσιάζονται στην Ακτή Ελεφαντοστού που αφορούν τον Ελί Γουαχί.

Ο 23χρονος επιθετικός, ο οποίος συμμετέχει αυτή στιγμή στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού, συνελήφθη στις 29 Μαΐου ως ύποπτος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Πλέον, όπως έγινε γνωστό, ο Γουαχί θα απουσιάσει από το ματς της δεύτερης αγωνιστικής των Ιβοριανών με αντίπαλο τη Γερμανία. Διότι λόγω της πιθανής εμπλοκής του σε στημένα ματς, του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά από τις αρχές της χώρας.

Πρόκειται για μια μεγάλη απουσία για την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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