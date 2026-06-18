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Ο Κριστιάνο άφησε μόνους τους συμπαίκτες του, δεν χαιρέτησε τον κόσμο και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο άφησε μόνους τους συμπαίκτες του, δεν χαιρέτησε τον κόσμο και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια

Η ισοπαλία στην πρεμιέρα κόντρα στη Λ.Δ του Κονγκό άφησε πικρή γεύση στην Πορτογαλία και κυρίως στον Ρονάλντο που έφυγε κακήν κακως για τα αποδυτήρια.

Φανερά ενοχλημένος από την κακή πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026, ο Ρονάλντο μετά το σφύριγμα της λήξης και το Χ με τη Λ.Δ του Κονγκό (1-1) έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Αναλυτικότερα οι Ίβηρες έμειναν στο 1-1 με τη Λ.Δ. του Κονγκό κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, παρουσιάζοντας μια κακή εικόνα μετά το 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρόλο που το ταλέντο ρέει άφθονα για τους Πορτογάλους σε όλες τις γραμμές δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν τις προσδοκίες που τους ακολουθούν.

Αξίζει να αναφέρουμε πως MVP της αναμέτρησης ο γνωστός στο ελληνικό κοινό Μουτουσαμί του Ατρομήτου, αλλά και του άλλοτε φορ του Ολυμπιακού, Μπακαμπού.

Ωστόσο όπως είναι λογικό τα βλέμματα τράβηξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο που στο πρώτο ματς του 6ου Παγκοσμίου ήταν...απογοητευτικός.

Μάλιστα μετά την αναμέτρηση η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του, καθώς αποχώρησε από τους πρώτους από τον αγωνιστικό χώρο, επιλέγοντας να μην ακολουθήσει τους συμπαίκτες του στον καθιερωμένο γύρο προς την εξέδρα. Ο 41χρονος επιθετικός κατευθύνθηκε μόνος προς τα αποδυτήρια, αφού πρώτα έκανε μια χειραψία με μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό και χειροκρότησε τον κόσμο στις κερκίδες.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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