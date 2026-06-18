Μουντιάλ, πολλαπλές υπηκοότητες και προσέλκυση ταλέντων

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί την υπηκοότητα των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του δικαιώματος γέννησης, ο επιθετικός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φόλαριν Μπαλογκάν, έχει γίνει ένα από τα σύμβολά του συγκεκριμένου ζητήματος.

Έχοντας σκοράρει δύο φορές στην εμφατική νίκη με 4-1 επί της Παραγουάης στην πρεμιέρα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, ο 24χρονος επιθετικός δεν θα ήταν Αμερικανός πολίτης, εάν δεν υπήρχε μια σειρά από περιστάσεις.

«Η μητέρα μου ήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφθεί την αδελφή της. Είχε το εισιτήριο επιστροφής της, αλλά της είπαν ότι ήταν πολύ προχωρημένη η εγκυμοσύνη της. Έτσι γεννήθηκα στην Νέα Υόρκη», εξήγησε ο άσος της Μονακό σε ένα βίντεο στο Instagram που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η «team USA».

Παραδοσιακά, όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος λαμβάνει αυτόματα την υπηκοότητα. Ωστόσο, ο Μπαλογκάν, «πραγματικό βρετανικό προϊόν», έχοντας μεγαλώσει στο Λονδίνο και παίζοντας για τα «Τρία Λιοντάρια» μέχρι τα 21 του, επωφελήθηκε έτσι από την υπηκοότητα βάσει του δικαιώματος γέννησης και επέλεξε να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αντί για την Αγγλία ή την Νιγηρία, χώρα καταγωγής της οικογένειάς του.

«Ήμουν επιλέξιμος να εκπροσωπήσω την Αμερική. Δεν θα είμαι αυτός που θα σταθεί εμπόδιο σε αυτό», δήλωσε με τη χαρακτηριστική λονδρέζικη προφορά του.

Ωστόσο, η πορεία του Μπαλογκάν θα μπορούσε να καταστεί αδύνατη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επανεξετάσει την αρχή της ιθαγένειας εκ γενετής, που κατοχυρώνεται στην 14η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να περιορίσει την ιθαγένεια σε παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον έναν γονέα που είναι πολίτης των ΗΠΑ ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος, κάτι που δεν ίσχυε για τον Μπαλογκάν.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), η περίπτωση του Μπαλογκάν παραμένει ασυνήθιστη στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά καταδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική της μετανάστευσης στο άθλημα.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παικτών σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο γεννήθηκαν σε χώρα διαφορετική από αυτήν που εκπροσωπούν, εξηγεί η Μαρίσα Κις του Ινστιτούτου Έρευνας Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου Τζορτζ Μέισον.

«Όπως συμβαίνει και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι χώρες ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν ταλέντα και η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα στρατηγικό εργαλείο», επισημαίνει, προσθέτοντας:

«Οι χώρες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιθαγένεια έχουν πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλέντων».

Οι διασπορές διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην επέκταση της ομάδας των παικτών, τονίζει παράλληλα Γκίζμπερτ Οονκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ και ειδικός στις σχέσεις μεταξύ μετανάστευσης και αθλητισμού.

«Η Γαλλία έχει γίνει ο κορυφαίος εξαγωγέας ταλέντων ποδοσφαίρου στον κόσμο. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σχεδόν 100 παίκτες γεννήθηκαν στην Γαλλία. Ωστόσο, μόνο μια μειοψηφία από αυτούς εκπροσωπεί την εθνική ομάδα» γράφει σε πρόσφατη ανάρτηση στο ιστολόγιό του, αναφέροντας παίκτες που παίζουν για την Αλγερία, το Μαρόκο, την Σενεγάλη, το Μάλι ή την Αϊτή, σε μια αντανάκλαση της αποικιακής ιστορίας της Γαλλίας.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο περιλαμβάνει επίσης τέσσερα ζευγάρια αδελφών που παίζουν για διαφορετικές ομάδες. Αυτό ισχύει και για τους αδελφούς Ντουέ, καθώς ο Ντεζιρέ φορά την φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του, Γκουέλα, εκπροσωπεί την Ακτή Ελεφαντοστού.

Εντός της αμερικανικής ομάδας, οι μισοί από τους 26 παίκτες έχουν τουλάχιστον μια δεύτερη υπηκοότητα. Οπως ο Τιμ Γουεά, υιός του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ζορζ, ο οποίος είναι ο μοαδικός Αφρικανός, που κατέκτησε την «Χρυσή Μπάλα» και αργότερα έγινε πρόεδρος της Λιβερίας.

Ο επιθετικός της Μαρσέιγ, επέλεξε να αγωνισθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και είχε την δυνατότητα να εκπροσωπήσει την Λιβερία, την Τζαμάικα ή την Γαλλία.

Σημειώνεται, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί για την υπηκοότητα λόγω γέννησης μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, συμπίπτοντας με την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου.

Και σύμφωνα με τους ειδικούς, οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης θα γίνουν αισθητές ακκόμη και στα γήπεδα της υφηλίου.

ΑΠΕ