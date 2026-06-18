Μουντιάλ 2026: Ο Ζλάταν «αποθέωσε» τον Κέϊν

Η συμβολή του Χάρι Κέϊν στην αμυντική λειτουργία της εθνικής Αγγλίας, είναι εντυπωσιακή και συχνά-πυκνά, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η σωτήρια επέμβαση του αρχηγού των «τριών λιονταριών» στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Κροατία (σ.σ. νίκη με 4-2), όταν απομάκρυνε την μπάλα από σουτ αντιπάλου, γεγονός που εντυπωσίασε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

«Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ, αλλά αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν η αποφασιστική του απόκρουση στην περιοχή του στο τέλος του αγώνα. Όταν βλέπεις έναν παίκτη του διαμετρήματός του να αμύνεται έτσι, εντυπωσιάζεσαι από την αυτοθυσία του. Θέλει να νικήσει και είναι πρόθυμος να κάνει πράγματα που ένας σταρ δεν θα έκανε κανονικά», επεσήμανε ο Σουηδός παράγοντας, μιλώντας στο Fox Sport.