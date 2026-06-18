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Κριστιάνο: Δέκα σερί παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ χωρίς γκολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κριστιάνο: Δέκα σερί παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ χωρίς γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διανύει μια περίοδο «αφλογιστίας», όντας μακριά από το γκολ για δέκα σερί παιχνίδια στις 2 κορυφαίες εθνικές διοργανώσεις.

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, μένοντας στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ προηγήθηκε στο 6', με τον Ζοάο Νέβες, όμως η αφρικανική ομάδα ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Βισά. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πορτογαλία ήταν φλύαρη και δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο, μένοντας μοιραία στην ισοπαλία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απείλησε σε δύο περιπτώσεις, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του, χωρίς ωστόσο να τροφοδοτηθεί κι εκείνος ιδανικά, με τους συμπαίκτες του να έχουν ανούσια κυκλοφορία της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο «CR7» είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, επίδοση που αποτελεί τη χαμηλότερη του σε αγώνα με την εθνική του ομάδα και έμεινε μακριά από το γκολ για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι σε Euro και Μουντιάλ! Στο διάστημα αυτό έχει 33 τελικές, 11 εκ των οποίων στον στόχο, αλλά χωρίς να βρει δίχτυα.

Τελευταία φορά που σκόραρε σε μεγάλη διοργάνωση, ήταν στις 24 Νοεμβρίου 2022, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Πορτογαλία είχε επικρατήσει 3-2 της Γκάνας.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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