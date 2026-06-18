Η συγκλονιστική ιστορία του Ιρακινού Χουσεΐν, που έχασε τα πάντα και βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ σχετίζεται με το Ιράκ και τον 30χρονο επιθετικό του, Αϊμέν Χουσεϊν, σκόρερ του μοναδικού γκολ της ομάδας στην πρεμιέρα με τη Νορβηγία (ήττα 4-1).

Με μια εξαιρετική κεφαλιά στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, ο επιθετικός της Αλ Καρμα ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 και έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε μόλις το δεύτερο γκολ της πατρίδας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρώτο ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια.

Ήταν μάλιστα και ο παίκτης που πέτυχε το καθοριστικό γκολ εναντίον της Βολιβίας, ούτως ώστε το Ιράκ να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής, όμως η ζωή του πριν από όλα τα παραπάνω μόνο εύκολη δεν ήταν.

Ο χαμός πατέρα και αδελφού

Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1996 στη Χαουίτζα, μια από τις περιοχές του Ιράκ που έχουν πληγεί περισσότερο από δεκαετίες συγκρούσεων. Ως αποτέλεσμα, όταν ήταν ακόμη μικρός, έχασε τον πατέρα του, που ήταν αξιωματικός του ιρανικού στρατού, κατά τη διάρκεια επιθέσεων από την Αλ Κάιντα.

Σα να μην έφτανε αυτό, το 2014 έμελλε να ζήσει μια ακόμη οικογενειακή τραγωδία. Στο διάστημα όπου χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν από την προέλαση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), ο αδελφός του (αστυνομικός στο επάγγελμα), εξαφανίστηκε αφού συνελήφθη κατά τη διάρκεια εκείνων των χαοτικών ημερών. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Χουσεϊν και η οικογένειά του δεν έχουν νέα του (σσ αδελφού του). Ο ίδιος ωστόσο βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο.

Κράτηση για 7 ώρες και...ιστορία

Στο σήμερα, αποτελεί τον δεύτερο ever σκόρερ της εθνικής ομάδας με 92 γκολ, ενώ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έγραψε ιστορία όντας πλέον ο δεύτερος Ιρακινός σκόρερ σε Μουντιάλ. Ακόμη και σε αυτό το τουρνουά όμως, η μοίρα δεν του έπαιξε εύκολο παιχνίδι, αφού κρατήθηκε υπό ανάκριση για περίπου 7 ώρες από τις αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Φυσικά, το εν λόγω περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στο Ιράκ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή ένταξή του στην υπόλοιπη αποστολή των Ασιατών, χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Μάλιστα, ο λόγος της όλης αναταραχής έχει να κάνει με το γεγονός πως οι αρχές φέρεται να τον μπέρδεψαν με άλλον Ιρακινό. Τέλος καλό όλα καλά όμως για τον Χουσεϊν που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να κάνει με χαμόγελο αυτό που αγαπά.

🚨🇮🇶 THIS IS THE STORY OF AYMEN HUSSEIN!



• His father was killed by Al Qaida.



• His brother was kidnapped and never found again.



• When he entered the USA for the World Cup, he was interrogated for 7 hours.



• He was very close to not being allowed to enter the country.… pic.twitter.com/b4zrDVbLUz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 16, 2026

gazzetta.gr