ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η συγκλονιστική ιστορία του Ιρακινού Χουσεΐν, που έχασε τα πάντα και βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η συγκλονιστική ιστορία του Ιρακινού Χουσεΐν, που έχασε τα πάντα και βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο

Ο Αϊμέν Χουσεϊν είδε τον πατέρα του να χάνεται από την Αλ Κάιντα, τον αδερφό του να εξαφανίζεται, όμως κατάφερε να γράψει ιστορία με το Ιράκ στο Μουντιάλ.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ σχετίζεται με το Ιράκ και τον 30χρονο επιθετικό του, Αϊμέν Χουσεϊν, σκόρερ του μοναδικού γκολ της ομάδας στην πρεμιέρα με τη Νορβηγία (ήττα 4-1).

Με μια εξαιρετική κεφαλιά στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, ο επιθετικός της Αλ Καρμα ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 και έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε μόλις το δεύτερο γκολ της πατρίδας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρώτο ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια.

Ήταν μάλιστα και ο παίκτης που πέτυχε το καθοριστικό γκολ εναντίον της Βολιβίας, ούτως ώστε το Ιράκ να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής, όμως η ζωή του πριν από όλα τα παραπάνω μόνο εύκολη δεν ήταν.

Ο χαμός πατέρα και αδελφού

Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1996 στη Χαουίτζα, μια από τις περιοχές του Ιράκ που έχουν πληγεί περισσότερο από δεκαετίες συγκρούσεων. Ως αποτέλεσμα, όταν ήταν ακόμη μικρός, έχασε τον πατέρα του, που ήταν αξιωματικός του ιρανικού στρατού, κατά τη διάρκεια επιθέσεων από την Αλ Κάιντα.

Σα να μην έφτανε αυτό, το 2014 έμελλε να ζήσει μια ακόμη οικογενειακή τραγωδία. Στο διάστημα όπου χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν από την προέλαση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), ο αδελφός του (αστυνομικός στο επάγγελμα), εξαφανίστηκε αφού συνελήφθη κατά τη διάρκεια εκείνων των χαοτικών ημερών. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Χουσεϊν και η οικογένειά του δεν έχουν νέα του (σσ αδελφού του). Ο ίδιος ωστόσο βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο.

Κράτηση για 7 ώρες και...ιστορία

Στο σήμερα, αποτελεί τον δεύτερο ever σκόρερ της εθνικής ομάδας με 92 γκολ, ενώ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έγραψε ιστορία όντας πλέον ο δεύτερος Ιρακινός σκόρερ σε Μουντιάλ. Ακόμη και σε αυτό το τουρνουά όμως, η μοίρα δεν του έπαιξε εύκολο παιχνίδι, αφού κρατήθηκε υπό ανάκριση για περίπου 7 ώρες από τις αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Φυσικά, το εν λόγω περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στο Ιράκ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή ένταξή του στην υπόλοιπη αποστολή των Ασιατών, χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Μάλιστα, ο λόγος της όλης αναταραχής έχει να κάνει με το γεγονός πως οι αρχές φέρεται να τον μπέρδεψαν με άλλον Ιρακινό. Τέλος καλό όλα καλά όμως για τον Χουσεϊν που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να κάνει με χαμόγελο αυτό που αγαπά.

gazzetta.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγκαλιά με την πρόκριση η Ελβετία που έκανε το 0-0 του 74΄... 4-1!

World Cup 2026

|

Category image

«Βόμβα» Σουμάχερ: Η Mercedes έκανε «εξευτελιστική» πρόταση στον Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

«Οι Χιτ θέλουν τον Γιάννη, αλλά οι Μπακς δεν έχουν λάβει ακόμα την προσφορά που τους ικανοποιεί»

NBA

|

Category image

Οι Ισπανοί βάζουν τον Σανταμαρία στο κάδρο του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στην Ίντερ μέχρι το 2028 ο Κρίστιαν Κίβου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Παρέλαση-έπος για τους Νικς για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια: Monster truck, τρολάρισμα και Alicia Keys!

NBA

|

Category image

Κρίσιμες ώρες στον Παναθηναϊκό - «Πάει Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις ο Ομπράντοβιτς»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οικογένεια Μέσι: «Ο Χόρχε αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας - Ζητάμε ανθρωπιά»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σενάριο για Παναθηναϊκό και Κέπα!

Ελλάδα

|

Category image

Βασικός ο Σούνιτς κόντρα στην Ελβετία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Την... πάτησε η Τσεχία, ζωντανή η Νότιος Αφρική

World Cup 2026

|

Category image

Μένει στον ΑΠΟΕΛ ο MVP Κουλουμπρής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οριστική η παραμονή του Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπαλταζάρ μίλησε για το πώς πήρε τον Βοζίνια στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Τρέλα» Πέρεθ για Ολίσε - Σκέφτεται να δώσει ακόμη και πάνω από 200 εκατ. στην Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη