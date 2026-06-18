Ο Ανρί «δίκασε» τον Ρονάλντο: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με στραβοπάτημα την πορεία της στο φετινό Μουντιάλ, μένοντας στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και δεν κατάφερε να ξαναβρεί τον δρόμο προς τα δίχτυα, όντας φλύαρη και δημιουργώντας ελάχιστες φάσεις.

Μία εξ αυτών, ανέλυσε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος έχει πλέον ρόλο τηλεσχολιαστή στο FOX Sports. Πρόκειται για τη φάση του 68 λεπτού, όπου ο Κονσεϊσάο μπαίνει στην περιοχή από δεξιά και κάνει το γύρισμα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πλασάρει άστοχα από το ύψος του πέναλτι.

Ο Ανρί κατέκρινε τον CR7 για την επιλογή αυτή, τονίζοντας ότι σκέφτεται μόνο πως θα σκοράριε ο ίδιος και όχι η ομάδα του. Ο θρύλος της Άρσεναλ θεώρησε ότι ο Πορτογάλος έπρεπε να κινηθεί προς την εστία και να αφήσει χώρο για τον Μπρούνο Φερνάντες που βρισκόταν πίσω του και είχε καλύτερη γωνία εκτέλεσης.

«Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένας συγκεκριμένος παίκτης. Και θα το εξηγήσω αυτό. Ο Κριστιάνο επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει κάνει αυτή την κίνηση. Θα έπρεπε να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

Thierry Henry was COOKING Cristiano Ronaldo for his performance against Congo:



“The team needs to score, not YOU need to score..."” 😭💀 pic.twitter.com/jQbwXdjSjC — Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026

athletiko.gr