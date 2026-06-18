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Ο Ανρί «δίκασε» τον Ρονάλντο: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ανρί «δίκασε» τον Ρονάλντο: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»

Ο Τιερί Ανρί άσκησε κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εμφάνιση του απέναντι στο Κονγκό, στεκόμενος κυρίως στο γεγονός ότι, κατά την άποψη του, ο Πορτογάλος είχε μοναδικό μέλημα να σκοράρει ο ίδιος.

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με στραβοπάτημα την πορεία της στο φετινό Μουντιάλ, μένοντας στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και δεν κατάφερε να ξαναβρεί τον δρόμο προς τα δίχτυα, όντας φλύαρη και δημιουργώντας ελάχιστες φάσεις.

Μία εξ αυτών, ανέλυσε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος έχει πλέον ρόλο τηλεσχολιαστή στο FOX Sports. Πρόκειται για τη φάση του 68 λεπτού, όπου ο Κονσεϊσάο μπαίνει στην περιοχή από δεξιά και κάνει το γύρισμα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πλασάρει άστοχα από το ύψος του πέναλτι.

Ο Ανρί κατέκρινε τον CR7 για την επιλογή αυτή, τονίζοντας ότι σκέφτεται μόνο πως θα σκοράριε ο ίδιος και όχι η ομάδα του. Ο θρύλος της Άρσεναλ θεώρησε ότι ο Πορτογάλος έπρεπε να κινηθεί προς την εστία και να αφήσει χώρο για τον Μπρούνο Φερνάντες που βρισκόταν πίσω του και είχε καλύτερη γωνία εκτέλεσης.

«Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένας συγκεκριμένος παίκτης. Και θα το εξηγήσω αυτό. Ο Κριστιάνο επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει κάνει αυτή την κίνηση. Θα έπρεπε να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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