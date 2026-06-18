Η χάρη που ζήτησε η Adidas από τη σύζυγο του Μέσι και η αποθέωση από την Μπονμάτι

H Adidas ζήτησε μία ιδιαίτερη χάρη από την σύζυγο του Λιονέλ Μέσι , Αντονέλα Ροκούσο, μετά το χατ τρικ του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία (3-0) και τον υιό του Ζινεντίν Ζιντάν –τερματοφύλακα- των Αφρικανών, Λούκα Ζιντάν, ενώ η Αϊτάνα Μπονμάτι τον αποθέωσε για μία ακόμα φορά , δηλώνοντας πιστή οπαδός του, αναφέρει η ισπαμνική εφημερίδα «ΑS».

«Παρακαλώ δώστε του μια αγκαλιά όταν γυρίσει σπίτι», έγραψε η Adidas στη φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της που δημοσίευσε η Αντονέλα στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Θα τον ακολουθώ όπου κι αν βρίσκεται», ανέφερε η Αιτάνα Μπονμάτι .

«Είμαι πολύ χαρούμενη με την απόδοση του Μέσι σήμερα. Ως οπαδός της Μπαρτσελόνα, θα υποστηρίζω πάντα τον Μέσι, όπου κι αν παίζει», πρόσθεσε η διεθνής Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα , νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας» (ετήσιου βραβείου του France Football), τρεις συνεχόμενες χρονιάς (2023, 2024, 2025).