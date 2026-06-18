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Κιλιάν Εμπαπέ, ο «captain america» με 29... θύματα, 99 παρουσίες και ένα γκολ κάθε 131'

ΓΗΠΕΔΟ

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Κιλιάν Εμπαπέ, ο «captain america» με 29... θύματα, 99 παρουσίες και ένα γκολ κάθε 131'

Ιστορικό το ματς που έρχεται με το Ιράκ για τον φορι της Ρεάλ και της Εθνικής Γαλλίας.

Το θέμα με τα αστέρια είναι ότι λάμπουν. Ένα από αυτά,-και- σε αυτό το ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Κιλιάν Εμπαπέ, αρχηγός της Γαλλίας, σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Άνοιξε το σκορ με ένα έξυπνο τελείωμα στα 66 λεπτά και πρόσθεσε ένα εντυπωσιακό δεύτερο από απόσταση στις καθυστερήσεις για να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς, στον αγώνα με την Σενεγάλη (3-1), στην αρχή της αναζήτηση ενός τρίτου...αστεριού για τους Μπλε»

Το δεύτερο γκολ του στο παιχνίδι δημιούργησε ιστορία, καθώς ο Μπαπέ ανέβασε τους απολογισμούς του για τη Γαλλία στο 58 σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας το σύνολο των 57 του Ολιβιέ Ζιρού για να τον κάνει πρώτς σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδα.

«Captain America» έγραψε στην πρώτη της σελίδα η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» και τον αποθέωσε. Αυτό το ρεκόρ τα πέτυχε σε 99 εμφανίσεις, με μέσο όρο ένα γκολ κάθε 131 λεπτά στη διεθνή καριέρα του, όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Το επόμενο παιχνίδι της Γαλλίας στον 9ο όμιλο θα είναι εναντίον του Ιράκ στις 22 Ιουνίου, δίνοντας την ευκαιρία στον Mbappé να γίνει μόλις ο 10ος παίκτης που θα φτάσει τις 100 συμμετοχές για την εθνική ομάδα.

Από τότε που έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα για τους «Les Blues» τον Μάρτιο του 2017 εναντίον του Λουξεμβούργου, ο Εμπαπέ έχει σκοράρει εναντίον 29 από τις 48 διαφορετικές ομάδες που έχει αντιμετωπίσει. Η Σενεγάλη, την οποία δεν είχε αντιμετωπίσει, έγινε χθες το 29ο θύμα του, ενώ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν ούτε το Ιράκ ή τη Νορβηγία, επίσης αντιπάλους του στον ίδιο όμιλο.

Ο Εμπαπέ πέρασε επίσης τον σπουδαίο Τζαστ Φοντέν για τα περισσότερα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Γαλλία. Ο Φοντέν σκόραρε 13 φορές στο τουρνουά για τη χώρα του, όλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 σε μόλις έξι παιχνίδια.

Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε επίσης σε απόσταση δύο τερμάτων από το ρεκόρ όλων των εποχών των Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέσι-πλέον- με 16 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και έχει μπροστά του τουλάχιστον δύο ακόμα Παγκόσμια Κύπελλα.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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