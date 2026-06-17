Αδιανόητο: Ο Μέσι μετά τα 35 του έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ από Μαραντόνα, Κριστιάνο, Ανρί και όχι μόνο!

Τι και αν έχει φτάσει 39 ετών, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να αφήνει με το στόμα ανοιχτό τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα απίθανο χατ τρικ οδήγησε στη νίκη την ομάδα του (3-0) κόντρα στην Αλγερία και όλα τα βλέμματα, φυσιολογικά, στράφηκαν πάνω του.

Ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας με τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ (16 τέρματα), με τον Μέσι παράλληλα να φτάνει τα 10 γκολ μετά τα 35 του χρόνια στις δύο τελευταίες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου (7 γκολ στο Κατάρ το 2022 και 3 στο φετινό τουρνουά).

Ένας απίθανος αριθμός τερμάτων, αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία του και ότι 10 τέρματα δεν είχαν άλλοι θρύλοι του ποδοσφαίρου σε όσα Μουντιάλ έπαιξαν στην καριέρα τους! Συγκεκριμένα, ο Μέσι μετά τα 35 του ξεπερνά τους Μαραντόνα (8), Κριστιάνο Ρονάλντο (8), Ανρί (6), Ριβάλντο (8), Νειμάρ (8) και Κέιν (8).

Lionel Messi has scored more World Cup goals after turning 35 (10) than the following players in their entire careers:



-Cristiano Ronaldo

-Thierry Henry

-Maradona

-Rivaldo

-Neymar

-Harry Kane



Absolutely insane 🤯🐐 pic.twitter.com/umteZOpmL1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2026

sport-fm.gr